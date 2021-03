La OPS alerta sobre “terrible situación” de Brasil

Washington y Brasilia |

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó de que "la terrible situación" que vive Brasil por el Covid-19 "también está afectando a los países vecinos", entre ellos Bolivia.

Según la OPS, los casos han aumentado en Venezuela, en los estados de Bolívar y Amazonas y en el departamento de Pando en Bolivia. La ocupación de UCI sigue siendo muy alta en Loreto, Perú. En total, la variante del coronavirus detectada en Brasil ya está en 15 países de la región.

"El Covid-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para vacunar a la mayoría de la gente de la región", dijo la directora de la OPS, Carisse Etienne.

De los 35 estados miembros de la región, 33 ya han comenzado a vacunar, administrando más de 155 millones de dosis, aunque la mayoría en Norteamérica. Cuba y Haití son los dos países que aún no han comenzado.

Nuevo ministro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, juramentó ayer a su cuarto ministro de Salud en un año de pandemia, una semana después de designarlo para asumir el combate a la hecatombe sanitaria que ya dejó más de 295.000 muertos.

El cardiólogo Marcelo Queiroga, de 55 años, "fue juramentado en el cargo en una ceremonia privada", en sustitución del general Eduardo Pazuello, indicó el ministerio de Salud en un comunicado.

"El nuevo ministro reúne los criterios técnicos y el perfil de reputación implacable exigidos para el cargo, con amplia experiencia en el área, no solo de la salud, sino de gestión", agrega la nota.

El 15 de marzo, el mandatario ultraderechista anunció que designaría a Queiroga para sustituir a Pazuello, quien ha sido duramente criticado por su manejo de la pandemia en los diez meses que ocupó el cargo.

La tardanza para juramentar a Queiroga creó la inusual situación de tener a dos ministros de Salud, acentuando las críticas contra el gobierno, en momentos en que la letalidad bate récords y los hospitales se hallan al borde del colapso.

Según la prensa brasileña, Pazuello podría asumir la secretaría especial del Programa de Alianzas para Inversiones (PPI), del ministerio de Economía.

De ese modo, mantendría su fuero como ministro y evitaría los procesos judiciales que se ciernen sobre él a causa de la falta de suministro de oxígeno en Manaos, capital del estado de Amazonas (norte), donde en enero decenas de pacientes murieron asfixiados por la falta de ese gas en los hospitales.

Con 212 millones de habitantes, Brasil supera los 2.000 muertos diarios por coronavirus en promedio, el triple de lo que reportaba en enero, y acumula más de 295.000 víctimas del virus, un balance superado solo por Estados Unidos.

Los expertos sostienen que el aumento de casos y muertes se ha visto agravado por una nueva variante del virus, más contagiosa, procedente de la región amazónica.