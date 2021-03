Putin se vacuna con la primera dosis contra la Covid-19

Moscú |

El presidente Vladimir Putin se vacunó ayer contra el coronavirus, informó el Kremlin, aunque no se compartieron ni imágenes del momento ni se precisó con cuál de las tres vacunas registradas en Rusia se inoculó el mandatario.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que "Putin se vacunó contra la Covid-19" y "se siente bien", informó la agencia Sputnik.



Peskov indicó que no se dirá "qué vacuna en concreto fue elegida" aunque sí confirmó que se trata de una de las tres vacunas desarrolladas por el país.



Respecto a por qué no se compartieron imágenes de la vacunación de Putin, de 68 años, Peskov dijo que el mandatario no es partidario de hacerlo ante las cámaras.



Muchos líderes mundiales se vacunaron contra el coronavirus, entre ellos el presidente de EEUU, Joe Biden, el papa Francisco y la reina Isabel II de Inglaterra.



Algunos lo hicieron ante las cámaras para dar un mensaje de confianza en la ciencia para sus conciudadanos.



Rusia hasta ahora registró tres vacunas contra el coronavirus de dos dosis:



Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, EpiVacCorona, producida por el laboratorio Vector, y CoviVac, producida por el laboratorio Chumakov.



Putin dijo el lunes que 6,3 millones de personas ya recibieron al menos una dosis de vacunas contra el coronavirus en el país, y que más de 4,3 millones ya recibieron dos dosis.