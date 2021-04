Pfizer confirma primeros casos de dosis falsas de su vacuna

Ciudad de México |

La farmacéutica Pfizer confirmó los primeros casos de dosis falsas de su vacuna contra la Covid-19 en México y Polonia, después de que las autoridades de estos dos países confiscasen los presuntos fármacos en investigaciones separadas, recoge una exclusiva del diario estadounidense The Wall Street Journal.



En el caso de México, las dosis fueron incautadas el pasado mes de febrero en una clínica del estado de Nueva León, donde 80 personas recibieron la vacuna falsa, por la que pagaron unos 1.000 dólares. El vial estaba etiquetado como suero de Pfizer, pero contenía agua destilada.



Por otro lado, la farmacéutica ha confirmado que las dosis falsas detectadas en Polonia contenían un tónico antiarrugas. En este caso, parece que la vacuna no fue administrada a ningún ciudadano, ya que las autoridades las confiscaron en un apartamento privado.



"Somos conscientes de que en este tipo de entorno, impulsado por la facilidad y conveniencia del comercio electrónico y el anonimato que ofrece Internet, habrá un aumento en la prevalencia del fraude, la falsificación y otras actividades ilícitas relacionadas con las vacunas y tratamientos frente a Covid-19", afirmó un portavoz de la farmacéutica al canal de televisión estadounidense ABC News.



Ya el pasado mes de febrero, el secretario de salud del estado de Nueva León, Manuel de la O Cavazos, informó de que al menos 80 personas se habrían puesto esta vacuna falsa. Se trataría de personas que viven en el sector de Las Misiones a quienes habrían cobrado 550 dólares por dosis.



"No tengo el número exacto de personas, pero sí sé que en algún fraccionamiento que he mencionado, en Las Misiones, se vacunaron alrededor de 80 personas contra esta enfermedad con esa vacuna, una vacuna que es falsa, y que les quitaron su dinero", dijo el secretario de Salud.



Asimismo, el funcionario informó que los frascos, que tenían un etiquetado fraudulento, tenían números de lote diferentes a los que fueron enviados al Estado, así como una fecha de caducidad que no concordaba con los lotes recibidos en México.



Seis personas fueron detenidas y se procedió a la clausura de la clínica Spine Clinic, en el municipio de San Nicolás de la Garza, donde se habían inoculado las vacunas falsas.



El Gobierno mexicano ha instado en varias ocasiones a su población a no intentar obtener vacunas de vendedores privados o en línea, porque puede suponer un riesgo para la salud.



La propia farmacéutica Pfizer ha alertado desde enero de que su antiviral no está a la venta en ningún canal privado, aunque han detectado algunos sitios y números de teléfono que ofrecen la vacuna.