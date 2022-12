Congreso de Perú aprueba debatir nuevamente destitución de Castillo

El Congreso de Perú admitió este jueves a trámite una nueva moción de vacancia (destitución) presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.



La decisión, que implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al pleno para su debate final, el próximo 7 de diciembre, se tomó con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones.



La medida se anticipaba porque el pedido de vacancia, que fue impulsado por el legislador independiente Edward Málaga, se entregó el pasado martes con las firmas de 67 congresistas de los partidos opositores Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú.



Una moción de este tipo requiere, por lo menos, del voto favorable del 40 % de los congresistas hábiles para ser admitida a trámite, en este caso de 52 legisladores.



Tercer proceso contra Castillo



Este es el tercer proceso de este tipo al que se someterá a Castillo, quien sorteó un primer pedido de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.



En el caso del documento presentado por Málaga, de más de 100 páginas, asegura que "resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".



Al exponer los motivos de su moción, Málaga dijo que lo hizo "con la plena convicción de que la salida más exitosa a esta crisis política es un adelanto de elecciones generales" y que el pedido de destitución de Castillo "debería servir como un primer paso para ese reacomodo" de las "condiciones democráticas".



"El espíritu de esta moción es de control político, no hay aquí motivaciones ideológicas, políticas, y mucho menos odios, como se podría interpretar", agregó.



Tras reiterar que el control político "es un deber del parlamento", el congresista añadió que "la moral que juzgan no es una razón judicial, es una instancia política".



Argumentos del debate



Durante el debate, el legislador Paul Gutiérrez, del partido izquierdista Perú Libre, defendió la permanencia del actual Ejecutivo y el Congreso elegidos hasta 2026, y aseguró que "lo que corresponde es dialogar con altura, de manera sincera, pensando en el país, respetando el Estado de Derecho".



Su colega de bancada Francis Paredes agregó que "no hay ni hubo clientelismo en el Gobierno" de Castillo, ni los "denominados supuestos actos de corrupción" y que estas mociones "causan preocupación" entre la ciudadanía.



Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya, del partido ultraconservador Renovación Popular, apoyó la admisión del pedido de destitución, ya que sostuvo que en el Gobierno de Castillo "hay una organización que se ha lucrado con el Estado".



"Ese es el motivo de la vacancia", dijo antes de pedir a los legisladores unirse "como un puño para defender la democracia".



La fujimorista Patricia Juárez señaló, por su parte, que es importante que todos sepan que "el presidente no gobierna", ya que junto a "la mayoría de ministros, están ocupados en la defensa de las carpetas fiscales" de las investigaciones abiertas en su contra.



El pasado martes, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que ya se había informado al gobernante de la moción y este jueves planteó que se cite a Castillo para que ejerza su defensa ante el pleno el 7 de diciembre, una propuesta que fue aceptada con 59 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención.



De acuerdo con lo establecido en la Constitución y el reglamento del Congreso, para ser aprobado el pedido, y Castillo destituido, la moción deberá en esa sesión plenaria el voto a favor de, por lo menos, 87 de los 130 legisladores peruanos.