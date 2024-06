Tras seis meses de trabas, Milei logra la aprobación de sus primeras leyes en la Cámara de Diputados

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes que acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de 2021 de obstrucción a la Justicia fue inapropiado y que el Departamento de... Ver más El Supremo de EEUU dice que la Fiscalía se sobrepasó al acusar a asaltantes del Capitolio

Seis réplicas que rondaron la magnitud 4 se han registrado en las últimas horas en la provincia peruana de Caravelí, en la región sureña de Arequipa, después del sismo de magnitud 7 ocurrido en la... Ver más Seis réplicas sacuden la región peruana de Arequipa tras el sismo de magnitud 7

El Salvador, donde se implementa una medida de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, registra 57 homicidios en lo que va de año, 18 casos menos que en el mismo... Ver más El Salvador registra 57 homicidios entre enero y junio de 2024, 18 menos que en 2023