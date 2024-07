El diputado Lindsay Hoyle, reelecto presidente de la Cámara de los Comunes británica

El antiguo diputado laborista Lindsay Hoyle fue reelecto este martes presidente o "speaker" de la Cámara de los Comunes (Baja) del Parlamento británico, cargo que asumiría inicialmente en 2019, en la primera sesión parlamentaria desde las elecciones generales del 4 de julio.

Los diputados apoyaron la moción a favor de Hoyle en una ceremonia tradicional encabezada por el más veterano de ellos o "Father of the House" (Padre de la Cámara), el conservador Edward Leigh, a quien acompañó en ocasiones la "Mother of the House" (Madre de la Cámara), la laborista Diane Abbott.

Al postularse para el puesto, Hoyle, que ha de mantenerse políticamente neutral, agradeció la oportunidad de continuar con su labor como el "portavoz" de los 158 y dio la bienvenida a las decenas de nuevos parlamentarios, a los que prometió apoyar y proteger.

Una vez confirmado el presidente, en un protocolo que conlleva arrastrarle simbólicamente hacia su silla -en alusión al hecho de que antiguamente era un puesto menos deseado-, se procedió al discurso del primer ministro, Keir Starmer, ya tomar juramento a los diputados, lo que se prevé que dure hasta el jueves.