Exautoridades y autoridades de diferentes países repudian el atentado contra Trump

El presidente Luis Arce repudió este sábado el atentando contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se sumó así a otras autoridades y exautoridades de diferentes países, entre ellos Luis Fernando Camacho, Nayib Bukele, Cristina Kirchner y Nicolás Maduro.

"Condenamos el atentado contra el expresidente Donald Trump, hoy en Pensilvania #EEUU. A pesar de nuestras profundas diferencias ideológicas y políticas, la violencia, venga de donde venga, debe ser rechazada siempre por todas y todos", se lee en su cuenta de X de Arce.

Trump tenía sangre en la oreja derecha y parte del cuello mientras era sacado del escenario por el servicio secreto tras una serie de disparos durante un mitin en Pensilvania. Uno de los tiros del autor del atentado le rozó la oreja derecha, lo que le hizo sangrar.

"Mi total repudio a este brutal atentado y mi solidaridad con el expresidente @realDonaldTrump y con el pueblo norteamericano", escribió en su cuenta de X el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho".

El actual presidente de EEUU, Joe Biden, afirmó que "Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me satisface de saber que está a salvo y bien. (...) No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

Barack Obama, expresidente de EEUU, también rechazó lo acontecido: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".

Desde la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, se emitió un comunicado oficial que hace un llamado a la comunidad internacional para condenar el atentado.

"La bala que rozó su cabeza no solo es un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", añade.

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, publicó: "Toda mi solidaridad con el expresidente de los EEUU y actual candidato Donald Trump por el atentado".

"¿Democracia?", publicó el presidente de El Salvaro, Nayib Bukele.

Desde Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro dijo: "Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida".

"Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana", dijo el presidente de México, Manuel López Obrador.

También se sumó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel quien dijo que "como víctimas de atentados y terrorismo durante 65 años, Cuba ratifica su posición histórica de condena a toda forma de violencia. El negocio de las armas y la escalada de violencia política en #EEUU propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país.