Machado encabeza protesta en Caracas contra fraude electoral

En un ambiente de fervor y determinación, María Corina Machado encabezó ayer una multitudinaria movilización en Las Mercedes, Caracas, para denunciar lo que calificó como un “fraude electoral” por parte de Nicolás Maduro en las elecciones celebradas el pasado domingo en Venezuela. La líder opositora se dirigió a sus seguidores con un mensaje claro y contundente, asegurando que la lucha por la democracia y la soberanía popular continuará de manera cívica y pacífica.

“Edmundo González se ganó el respaldo de la gente y todos sabíamos lo que estábamos expresando (...) Lo nuestro es tratar a los ciudadanos con lealtad. Hicimos historia, esto se acabó”, declaró Machado, reconociendo el esfuerzo y valentía de sus simpatizantes durante los últimos meses. En su discurso, agradeció a quienes han sido “testigos y guardianes de la soberanía popular”, subrayando la importancia de su rol en este momento crucial para el país.

Machado también advirtió sobre la naturaleza del régimen de Maduro, afirmando que “son capaces de cualquier cosa, pero jamás contaron con nuestra organización”. Enfatizó que la oposición no cederá las calles y que su lucha es “cívica y pacífica”. Al respecto, aclaró: “Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”.

Las declaraciones de Machado se producen en un contexto de creciente represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes han intensificado sus acciones desde el lunes pasado contra aquellos que protestan el resultado electoral. Sin embargo, la líder opositora se mostró firme en su compromiso de continuar la lucha hasta el final, afirmando que “se viene una etapa día a día, pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil como hoy... han perdido toda la legitimidad, el mundo lo sabe”.