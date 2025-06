Rodríguez celebra habilitación de su candidatura y dice que tendrá a Evo “siempre presente”

Andrónico Rodríguez celebró este jueves su rehabilitación como candidato a la presidencia por la Alianza Popular, hizo un llamado a la unidad y afirmó que tendrá “siempre presente” a Evo Morales, pese a las diferencias y problemas.

Rodeado de los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), el líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, y directivos de otras organizaciones sociales, el titular del senado dijo que se impuso “la fuerza de la razón” en la decisión asumida por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP que evitó la pérdida de personería jurídica del partido de Patzi.

“Tenemos que avanzar, queridos hermanos y hermanas, como un solo hombre. A partir de hoy, sin dudar, tenemos el vehículo, tenemos la llave y tenemos el piloto; a correr en este proceso electoral pensando en Bolivia y la patria”, señaló.

En su resolución, divulgada este jueves, el TCP dejó sin efecto las de las salas constitucionales de La Paz y Beni e instruyó que el MTS pueda participar de los comicios del 17 de agosto, además de completar la inscripción de sus candidatos.

Referencias a Morales y críticas al Gobierno

En su pronunciamiento, Rodríguez hizo un llamado a materializar la unidad, de la renovación “urgente” para no repetir lo del pasado, “ni la prolongación del presente”.

“Yo invito a todos los bolivianos y bolivianas a todas las organizaciones sociales a caminar juntos, a soñar juntos, a devolver la esperanza a esta patria que tiene todo”, afirmó.

El senador aprovechó la ocasión para hablar de Evo Morales a quien comparó con un buen jugador de fútbol que falla un penal, ya que no tuvo una lectura “real de la política”, al electoralizar el país “muy temprano”.

“Necesitamos encaminar este proceso, entre todos, absolutamente todos. Yo le digo, por más que no me tenga presente o ya no me quiera el hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente, lo tengo presente. Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como dicen”, dijo.

Rodríguez consideró que “nadie es eterno” y que, en el futuro, cuando tenga más de 50 o 60 años dará pasó a las nuevas generaciones para que se encaminen en la política. “El mejor legado que un líder puede dejar es otro líder para que el proyecto país continúe”, añadió.

Además, lanzó duras críticas a la administración de Luis Arce ya que consideró que el principal factor que origina la actual situación de crisis en el país no es Evo Morales, sino el mismo Gobierno por su “ineficiencia, autoritarismo y la corrupción”.

“Si desde noviembre de 2020 se hubieran dedicado a cumplir los objetivos y los compromisos de la campaña, de repente hoy hubiéramos estado mejor, pero, lamentablemente se atrincheraron en un espacio para dividir bancadas, organizaciones sociales y arremeter contra Evo Morales”, dijo.