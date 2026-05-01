Gobierno rechaza paro de la COB e insiste en el diálogo

El Gobierno expresó este viernes su rechazo al paro indefinido anunciado durante un cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) e insistió en la invitación al diálogo para la construcción conjunta de soluciones.

La posición la dio a conocer el vocero oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, durante una rueda de prensa, en respuesta a las determinaciones asumidas por los diferentes sectores que aglutina la COB en El Alto.

En criterio de la autoridad, las organizaciones que participaron en el cabildo no representan a toda la ciudadanía que apuesta por el trabajo y la reactivación, en un contexto marcado por la crisis económica atribuida a decisiones equivocadas del anterior gobierno.

“Lo que nos han planteado es un paro nacional, están hablando de bloqueo, no de trabajo, tenemos que tener muy en claro que, en realidad, la única forma de vencer la crisis es que creamos las condiciones necesarias para poder producir; se sale adelante, se avanza, trabajando, no parando, no bloqueando”, afirmó Gálvez.

Recordó además que ya concluyó el largo proceso electoral de nueve meses con la elección de más de 5.000 nuevas autoridades y que, fruto de la decisión expresada en las urnas, Bolivia decidió pasar la página y dejar el pasado del conflicto, bloqueo e imposición.

En ese sentido, Gálvez insistió que la posición del gobierno del presidente Rodrigo Paz es de buscar el diálogo con los diferentes sectores para lograr consensos que permitan construir acuerdos que beneficien al país.

“Nosotros volvemos a reiterar la invitación al diálogo, a la construcción conjunta de soluciones, esa es la respuesta clara y concreta del Gobierno nacional”, afirmó.

En aras de buscar acuerdos, el vocero presidencial adelantó que se buscará conversar con todas las organizaciones que representan al pueblo, a los trabajadores e incluso a líderes políticos y autoridades electas.

Gálvez también recordó que un bloqueo o paro solo ocasionará perjuicios en las personas que trabajan del día, en el sector gremial y comercial.

Varios sectores, como microempresarios y el empresariado privado, expresaron su rechazo al pedido de incremento salarial planteado por la COB, debido a los efectos que podría generar en la sostenibilidad de las fuentes de trabajo, dado que un aumento del 20% ya fue aprobado en enero de este año.