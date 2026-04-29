“Atrapadas en Bolivia”, la odisea sudamericana de tres chicas

Warner Bros. Discovery (WBD) adquirió para HBO Max en América Latina la miniserie noruega “Atrapadas en Bolivia”, distribuida por Next Episode Entertainment del ex Sony TC Schultz y la danesa Reinvent Yellow.

La producción de seis episodios ha generado expectativa y está disponible para toda la región mediante un acuerdo no exclusivo que abarca todos los territorios de América Latina, incluidos Brasil y el Caribe.

Producida originalmente por Fenomen y 4 ½ para el broadcaster noruego TV 2, “Atrapadas en Bolivia” sigue el recorrido inspirado en hechos reales de tres jóvenes mujeres arrestadas en un aeropuerto con 22 kilos de cocaína ocultos en su equipaje.

La serie retrata su lucha dentro de una prisión femenina de alta peligrosidad y un intento desesperado y riesgoso de fuga a través de la selva sudamericana.

“Estamos encantados de llevar esta historia intensa y auténtica a los usuarios de HBO Max en América Latina. El desempeño de la serie en Noruega y sus temáticas poderosas, como la confianza, la traición y la supervivencia, resuenan a nivel global. Esta alianza con WBD nos permite acercar contenido internacional de primer nivel a una audiencia amplia y diversa en la región”, señaló TC Schultz, CEO de Next Episode Entertainment.

Dirigida por Anna Gutto y Emilie Beck, el elenco de la miniserie incluye a Elle Overbye (‘Dreams’) y Jakob Oftebro (‘Agent Hamilton’).

Según los términos del acuerdo, la serie estará disponible en su formato trilingüe original (noruego, inglés y español), además de versiones dobladas al español neutro y portugués brasileño, especialmente desarrolladas para el mercado latinoamericano.

Atrapadas en Bolivia se destaca por haber sido grabada en su mayoría en locaciones reales en el país, por lo que se contó con un equipo de producción internacional y nacional. Los rodajes fueron hechos en Cochabamba, región en la que se registraron los hechos reales.

La producción quiso recrear los ambientes de la cárcel donde las protagonistas de este caso, cumplen su condena. Finalmente, sobre el intento de fuga se conoce que la miniserie fue grabada en zonas de densa vegetación.