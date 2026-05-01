YPFB anuncia el despacho de 30,7 millones de litros de combustibles y garantiza suministro en Bolivia

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) programó para este feriado del “Día del Trabajo” y el fin de semana un despacho promedio de 30,7 millones de litros de combustibles líquidos a nivel nacional, informó el presidente ejecutivo de la estatal, Sebastián Daroca Oller.

Desde las plantas de almacenamiento de YPFB se comercializarán 18 millones de litros de Diésel Oil y 12,7 millones de litros de Gasolina Especial. Estos volúmenes aseguran el abastecimiento normal de ambos combustibles en todo el país.

“Estamos disponiendo este importante volumen de diésel y gasolina para el mercado interno, con el objetivo de garantizar el suministro en el eje central y en todas las regiones de Bolivia”, destacó Daroca Oller.

El combustible será distribuido a estaciones de servicio, grandes consumidores (GRACO) y otros clientes desde las plantas de almacenaje de Senkata, Oruro, Cochabamba, Puerto Villarroel, Trinidad, Riberalta, Cobija, Guayaramerín, Santa Cruz, Camiri, San José de Chiquitos, Puerto Suárez, Tarija, Yacuiba, Bermejo, Villamontes, Potosí, Tupiza, Uyuni, Villazón, Sucre y Monteagudo.

Este despacho cumple estrictamente con la programación del Comité de Producción y Demanda (PRODE). Además, todos los combustibles comercializados por YPFB cumplen con los más altos estándares de calidad y se encuentran dentro de las especificaciones técnicas y normativas vigentes.