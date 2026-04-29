Blooming revela que Bolívar busca contratar a Mauricio Soria y le pide no "perturbar"

La dirigencia de Blooming, a través de Alberto "Tico" Lozada, señaló que el club Bolívar estaría interesado en contratar los servicios de Mauricio Soria, actual técnico del club cruceño, y le pidió no "perturbar" a su institución.

En contacto con la prensa, Lozada señaló que si bien Soria es un hombre "inteligente y profesional", el interés de otro club puede "perturbar" y criticó que se genere eso en el momento en el que Blooming aspira a pasar de fase en la Copa Sudamericana.

"Es como cuando estás casado y te piropean", graficó Lozada, dejando en claro su molestia por la situación.

Incluso, señaló que ese accionar debería ser un "delito" y apeló a la ética para que no pase más en torno a esta polémica.

Eso sí admitió que lo que Bolívar puede ofrecer económicamente es superior a las posibilidades que tiene Blooming.

"Solo decirles, no perturben", añadió el dirigente en mensaje directo a la directiva del club Bolívar.

Aún así, enfatizó su confianza en la ética del entrenador, de quien dijo que "está trabajando en algo histórico para Blooming, que quiere pasar a una etapa siguiente".

Blooming visitará a Carabobo de Venezuela el jueves obligado a sumar para no ver disminuidas sus chances de pasar de fase.



