Lluvia de goles en la semifinal de la Champions: PSG y Bayern

El PSG supera al Bayern de Múnich en una oda al fútbol, por 5-4 de local en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol, guiado por dobletes de Khivicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

El duelo entre ambos clubes quedó grabado en la historia grande de la UEFA Champions League y de la antigua Copa de Europa.

Los de Luis Enrique, con dobletes de Dembélé y Kvaratskhelia, exhibieron pegada: en sus cinco primeros disparos, cinco goles. Y ni aún así les bastó para doblar a un conjunto bávaro que nunca se rindió y que fue capaz de reaccionar a pesar de verso tres goles abajo; Estuvo contra las cuerdas pero nunca cayó a la lona. Lo mejor: queda la vuelta en el Allianz Arena.

En un Parque de los Príncipes con un ambiente de gala, los primeros 45 minutos fueron una auténtica oda al fútbol. Fue el conjunto bávaro el que acaparó el balón en el primer tramo, con Joshua Kimmich obligando a Matvei Safonov a sacar una mano casi sobre la línea de gol antes del primer cuarto de hora.

La visita abrió la pizarra en el minuto 17 por un penal bien ejecutado por el inglés Harry Kane, ventaja revertida por los parisinos gracias a los tantos de Kvaratskhelia (24’) y Joao Neves (33’). Michael Olise igualó el marcador en el 41’ con su quinta diana en el torneo, pero justo antes de la pausa Dembélé puso el 3-2 con una pena avalada por el VAR en un estadio delirante.

La segunda mitad inclinó la cancha a favor del PSG, que ya ganaba 5-2, pero el Bayern no había dicho aún la última palabra en la decimosexta confrontación entre parisinos y bávaros, balance favorable ahora 9-7 al monarca alemán.