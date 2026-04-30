Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”

Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y nos damos cuenta que nos falta mucho por andar”, el destacado artista boliviano Alfredo Coca Antezana pone en escena hoy el concierto “54 años en la ruta del charango”.

El espectáculo levanta telón hoy a las 19:30 en el icónico teatro José María Achá, con una cartelera estelar que, según el maestro del charango, cautivará al público asistente.

En el preámbulo de la presentación del maestro del charango, pasarán por el escenario reconocidos grupos y artistas nacionales, es el caso de la Orquesta de Cuerdad Q6 Cuerdas Bolivianas, Proyecto Cultural Aires de mi Llajta”, Alejandro y Rodrigo Huanca, en guitarras, y Miguel Crespo, percusión. Además, el Ballet de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

“54 años con el charango es toda una vida. Es una ruta que comencé a mis 16 años, cuando escuché por primera vez las melodías que emergían de este instrumento”, comentó Coca en vísperas del concierto.

El maestro explicó que en la primera parte interpretará canciones con el charango que comenzó sus andadura artística, recordando antiguas melodías tradicionales.

El proyecto cultural “Aires de mi Llajta, creado en 2019, forma parte de la segunda parte del espectáculo , teniendo como principal característica el de rescatar la escencia musical de Cochabamba incluyendo otros instrumentos, como el armonio, la concertina, el acordeón,la guitarra y el canto popular que contiene pasacalles, bailecitos, cuecas, huayños, por citar algunos.

La tercera parte tiene como principal característica la adaptación del charango a otros géneros musicales, en este caso con un ensamble integrado por cuatro violinistas y un piano, con arreglos del director de la orquesta.

“Interpretaremos temas emblemáticos que son composiciones mías, dedicados a cada región de nuestro país , porque en los 54 años conocí nuestro país y ese aspecto ma ha emocionado bastante, razón por la que interpretaré canciones propias como una agradecimiento a Bolivia que es muy diversa”, puntualizó el reconocido charanguista nacional, quien formó una academia del charango integrado por niños y niñas, conquistando aplausos en cada presentación.