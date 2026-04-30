Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 30/04/2026 a las 9h31
ESCUCHA LA NOTICIA

Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y nos damos cuenta que nos falta mucho por andar”, el destacado artista boliviano Alfredo Coca Antezana pone en escena hoy el concierto “54 años en la ruta del charango”.

El espectáculo levanta telón hoy a las 19:30 en el  icónico teatro José María Achá, con una cartelera estelar que, según el maestro del charango, cautivará al público asistente.

En el preámbulo de la presentación del maestro del charango, pasarán por el escenario reconocidos grupos y artistas nacionales, es el caso de la Orquesta de Cuerdad Q6 Cuerdas Bolivianas,  Proyecto Cultural Aires de mi Llajta”,  Alejandro y Rodrigo Huanca, en guitarras, y Miguel Crespo, percusión. Además, el Ballet de la  Universidad Católica Boliviana (UCB).

“54 años con el charango es toda una vida. Es una ruta que comencé a mis 16 años, cuando escuché por primera vez las melodías que emergían de este instrumento”, comentó Coca en vísperas del concierto.

El maestro explicó que en la primera parte interpretará canciones con el charango que comenzó sus andadura artística, recordando antiguas melodías tradicionales.

El proyecto cultural “Aires de mi Llajta, creado en 2019,  forma parte de la segunda parte del espectáculo , teniendo como  principal característica el de rescatar la escencia musical de Cochabamba incluyendo otros instrumentos, como el armonio, la concertina, el acordeón,la guitarra y el canto popular que contiene pasacalles, bailecitos, cuecas, huayños, por citar algunos.

La tercera parte tiene como principal característica la adaptación del charango a otros géneros musicales, en este caso con un ensamble integrado por cuatro violinistas y un piano, con arreglos del director de la orquesta.

“Interpretaremos temas emblemáticos que son composiciones mías, dedicados a cada región de nuestro país , porque en los 54 años conocí nuestro país y ese aspecto ma ha emocionado bastante, razón por la que interpretaré canciones propias como una agradecimiento a Bolivia que es muy diversa”, puntualizó el reconocido charanguista  nacional, quien formó una academia del charango integrado por niños y niñas, conquistando aplausos en cada presentación.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la isla cubana
2
Comunicado Alvabol
3
Nuevas autoridades asumen en alcaldías con deudas y problemas
4
Ministro de Defensa califica de positiva la reunión con el general Philip J. Ryan tras lograr avances en cooperación y seguridad
5
COB y sectores alistan cabildo el 1 de mayo; vocero de Paz ve “conspiración”

Lo más compartido

1
Atrapan a “El Jardinero”, posible nuevo jefe del Cartel de Jalisco X
2
Sube a nueve la cifra de fallecidos y 22 heridos en accidente de carretera internacional Oruro-Pisiga
3
Accidente de tránsito en Oruro deja nueve muertos y 22 heridos
4
Lupo afirma que el Gobierno respeta el cabildo de la COB, pero "no corresponde" discutir el incremento salarial
5
Ministro de Hidrocarburos: YPFB no se privatizará y será una empresa competitiva

Más en Cultura

29/04/2026
“Atrapadas en Bolivia”, la odisea sudamericana de tres chicas
Warner Bros. Discovery (WBD) adquirió para HBO Max en América Latina la miniserie noruega “Atrapadas en Bolivia”, distribuida por Next Episode Entertainment...
Ver más
27/04/2026
Samanta Schweblin: sólo lo ambiguo es real
Ala obra singular de Samanta Schweblin se suma El buen mal: seis relatos donde la narrativa despojada y sorprendente de la escritora argentina espía los...
Ver más
La presentación de la orquesta francesa “Les Passion”, el cantante colombiano “El Kapo”, la agrupación nacional “Los Kjarkas” y el charanguista Alfredo Coca son las principales atracciones de la...
Ver más
27/04/2026
Cartelera: Les Passion, El Kapo, Los Kjarkas animan la semana
Dos días después de terminado el XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana – Misiones de Chiquitos, llega a Cochabamba Les Passions - Orquesta Barroca de Montauban,...
Ver más
26/04/2026
"La Europa barroca", un concierto emocionante
Un total de diez escultores de tres países tomarán parte del Segundo Simposio Internacional de Escultura que se celebrará en Tupiza, Potosí, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.
Ver más
26/04/2026
Diez escultores de talla internacional asisten al 2do Simposio en Tupiza
La película nacional “La Hija Cóndor” llegará a las salas bolivianas el próximo 7 de mayo, precedida por una destacada trayectoria internacional que incluye más de 20 premios y una sostenida...
Ver más
24/04/2026
«La Hija Cóndor» llega a salas bolivianas el 7 de mayo con presencia en la escena global
En Portada
30/04/2026 País
Lupo afirma que el Gobierno respeta el cabildo de la COB, pero "no corresponde" discutir el incremento salarial
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno respeta el cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el próximo 1 de...
vista
30/04/2026 País
Tras anuncio de paro, Gobierno convoca al diálogo a choferes para este lunes
Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, convocó al diálogo al sector transporte para este lunes 4 de mayo desde las 16:00 en la Casa...
vista
30/04/2026 País
El jefe del Ejército Sur de EEUU se reúne con el ministro de Defensa tras su llegada a Bolivia
El comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, el mayor general Philip J. Ryan, llegó la mañana de este miércoles al edificio del Ministerio de...
vista
30/04/2026 País
Ministro de Defensa califica de positiva la reunión con el general Philip J. Ryan tras lograr avances en cooperación y seguridad
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, calificó como muy positiva la reunión sostenida este jueves con el Mayor General del Ejército de los Estados...
vista
30/04/2026 Cochabamba
Vecinos prevén cerrar el botadero de K’ara K’ara desde esta noche y Albarrancho bloquea
A tan solo horas de que termine el plazo para el cierre definitivo del botadero de K’ara K’ara dispuesto por el Tribunal Agroambiental, el 30 de abril, los...
vista
30/04/2026 País
Caso 'maletas': audiencia de Laura Rojas y otros implicados fue postergada para el 27 de mayo
La audiencia cautelar dentro del denominado caso 'maletas' fue suspendida este jueves y reprogramada para el próximo 27 de mayo en el Palacio de Justicia de...
vista
Actualidad
En el marco de la Fexco Negocios 2026, se llevó a cabo la charla especializada “Bitcoin para empresarios: Estrategias...
Ver más
30/04/2026 Economía
Fexco 2026 incluye en su agenda los activos digitales
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno respeta el cabildo convocado por la Central...
Ver más
30/04/2026 País
Lupo afirma que el Gobierno respeta el cabildo de la COB, pero "no corresponde" discutir el incremento salarial
Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, convocó al diálogo al sector transporte para este...
Ver más
30/04/2026 País
Tras anuncio de paro, Gobierno convoca al diálogo a choferes para este lunes
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, calificó como muy positiva la reunión sostenida este jueves con el...
Ver más
30/04/2026 País
Ministro de Defensa califica de positiva la reunión con el general Philip J. Ryan tras lograr avances en cooperación y seguridad
Deportes
Con bríos nuevos por el cambio de director técnico, Bolívar tratará de reivindicarse hoy en la Copa Libertadores 2026...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar con Fluminense, choque entre equipos necesitados en la Copa Libertadores
La dirigencia de Blooming, a través de Alberto "Tico" Lozada, señaló que el club Bolívar estaría interesado en...
Ver más
29/04/2026 Fútbol
Blooming revela que Bolívar busca contratar a Mauricio Soria y le pide no "perturbar"
El PSG supera al Bayern de Múnich en una oda al fútbol, por 5-4 de local en el partido de ida de las semifinales de la...
Ver más
29/04/2026 Fútbol Int.
Lluvia de goles en la semifinal de la Champions: PSG y Bayern
Con el partido que sostendrán Botafogo, de Brasil, e Independiente, de Bolivia, programado para jugarse hoy en Río de...
Ver más
28/04/2026 Fútbol
El plantel de Independiente jugará hoy contra Botafogo en Río de Janeiro
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y...
Ver más
30/04/2026 Cultura
Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”
Warner Bros. Discovery (WBD) adquirió para HBO Max en América Latina la miniserie noruega “Atrapadas en Bolivia”,...
Ver más
29/04/2026 Cultura
“Atrapadas en Bolivia”, la odisea sudamericana de tres chicas
El filme “La hija cóndor” suma ya 24 galardones en el contexto internacional, tras el par de premios que conquistó el...
Ver más
28/04/2026 Cine
“La hija cóndor” suma 2 títulos más y un reconocimiento de Diputados
Ala obra singular de Samanta Schweblin se suma El buen mal: seis relatos donde la narrativa despojada y sorprendente de...
Ver más
27/04/2026 Cultura
Samanta Schweblin: sólo lo ambiguo es real