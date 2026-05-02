YPFB Logística S.A. define reforzar confiabilidad operativa, calidad y eficiencia operacional

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Publicado el 02/05/2026 a las 12h55
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Fortalecer de manera integral la calidad, la confiabilidad operativa y la eficiencia operacional de los sistemas asociados al manejo de hidrocarburos líquidos constituye uno de los principales desafíos de YPFB Logística S.A. para esta gestión, afirmó su gerente general, Eddy Rolando Torrico.

 

“Se han definido líneas estratégicas y acciones orientadas a garantizar la continuidad operativa, minimizar riesgos, optimizar la eficiencia de los procesos y asegurar el cumplimiento de estándares regulatorios y de calidad en toda la cadena de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles. Miramos el futuro con optimismo, a pesar de las condiciones en que recibimos la empresa”, indicó.

 

YPFB Logística S.A. optimizará el control de calidad de combustibles mediante el fortalecimiento de los procedimientos, con el incremento de la cantidad de muestreos. Se realizarán mayor cantidad de análisis y verificación de parámetros de calidad, alineados con la infraestructura disponible, la normativa vigente y los estándares internacionales aplicables.

 

Asimismo, prevé mejorar y adecuar sus laboratorios mediante la modernización de la infraestructura, la estandarización y optimización de procesos analíticos, así como la adquisición de equipamiento especializado, con el objetivo de garantizar resultados confiables, trazables y oportunos.

 

De igual manera, se implementará la primera fase de automatización y control en la medición de hidrocarburos líquidos, orientada a incrementar la precisión, reducir la intervención manual y asegurar la integridad de los datos operativos.

 

El gerente general también destacó el fortalecimiento de la gestión de mantenimiento mediante la incorporación de equipos especializados y la optimización de los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, con el fin de maximizar la disponibilidad y confiabilidad de los activos.

 

La empresa programó un presupuesto aproximado de $us 5 millones para este año, destinado a garantizar la continuidad operativa en las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos y a la ejecución de un portafolio de proyectos estratégicos.

 

En este marco de inversiones, se ejecutará el mantenimiento mayor de tanques en nueve plazas del país: Santa Cruz, Trinidad, Villa Montes, Oruro, Senkata, Cochabamba, Tupiza, Potosí y Tarija.

 

Además, se implementarán y ampliarán sistemas de recepción y despacho en ocho plazas: Senkata, Potosí, Santa Cruz, Tupiza, Villa Montes, Tarija, Riberalta y Trinidad. También se contempla la ampliación de la capacidad de almacenaje en San José de Chiquitos, incrementándola hasta en un 32%.

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