Bolívar se hace fuerte en el Siles: doblete de Robson Matheus y triunfo clave ante Fluminense

La noche paceña tuvo dueño. El club Bolívar respondió con carácter, fútbol y contundencia para vencer 2-0 a Fluminense en el estadio Hernando Siles, en un partido donde la Academia fue protagonista de principio a fin y volvió a meterse en la pelea en la Copa Libertadores.

Desde el arranque, el equipo celeste mostró sus intenciones. Apenas a los 6 minutos apareció el hombre de la noche, Robson Matheus, para abrir el marcador tras una jugada por izquierda que desnudó las falencias defensivas del conjunto brasileño. Ese gol marcó el rumbo: Bolívar manejó los tiempos y generó las situaciones más claras ante un rival que apostó a resistir.

El primer tiempo tuvo a un Bolívar insistente, con llegadas de John García, Dorny Romero y Leonel Justiniano, pero se topó con la figura del arquero Fábio, que evitó una diferencia mayor.

En el complemento, el partido terminó de inclinarse. Fluminense se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Facundo Bernal por doble amarilla, y desde ahí en adelante todo fue celeste. Los dirigidos por Vladimir Soria coparon el campo rival, movieron el banco y mantuvieron la presión.

El premio llegó a los 61 minutos: otra vez Robson Matheus, oportuno y letal, apareció en el área para firmar el 2-0 y desatar la fiesta en Miraflores. Antes y después del segundo tanto, Bolívar generó varias situaciones claras: remates de Patricio Rodríguez, Erwin Saavedra y Justiniano que exigieron a la defensa brasileña.

Fluminense, desbordado, apenas inquietó con intentos aislados de Soteldo y Arana, sin poder quebrar la sólida respuesta de la última línea celeste y de Carlos Lampe.

El tramo final mostró a un Bolívar dominante, aunque sin ampliar la ventaja pese a nuevas llegadas claras. El pitazo final confirmó una victoria merecida, construida con intensidad, orden y eficacia.

Con este resultado, Bolívar suma tres puntos vitales y reaviva sus chances en el Grupo C, demostrando que en La Paz sigue siendo un rival de temer.

La jornada también marcó el cierre de la participación de los clubes bolivianos en torneos internacionales esta semana, con resultados adversos para el resto de los equipos: el martes, Independiente Petrolero cayó 3-0 con Botafogo, ayer miércoles Always Ready perdió 2-0 ante Mirassol en Brasil, y hoy Blooming fue derrotado 2-0 por Carabobo FC en Venezuela.