Mujica informa que su cáncer empeoró

El ex presidente uruguayo José Mujica contó en abril de 2024 que tenía cáncer de esófago. El comunicado recorrió el mundo y políticos internacionales de primer nivel lo llamaron a su chacra en Rincón del Cerro para animarlo. Se sometió a 32 largas sesiones de radioterapia y el tumor que lo afectaba, en principio, desapareció. Pero las ultimas noticias sobre su salud no son óptimas.

El cáncer de esófago ahora se expandió por el resto de su cuerpo, según cuenta el histórico dirigente. Lo anunció en el living de su casa, cerca de su esposa, Lucía Topolansky, y entre lágrimas, cuenta la crónica.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló Mujica.

Mujica contó que no se someterá a ningún otro tratamiento para tratar la enfermedad ya que no tienen su autorización los médicos porque ya no quiere “sufrir al pedo”. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, le dijo a la revista uruguaya.

El ex mandatario uruguayo –que sigue siendo uno de los políticos más populares del país, junto al presidente Luis Lacalle Pou– es ahora un “viejo en el final”, que lo único que quiere es dedicarse a trabajar en su chacra mientras el cuerpo se lo permita.

Mujica asegura querer tranquilidad “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, señaló.

El ex presidente ya no quiere comentar de política, aunque sea un referente en la opinión pública: sus comentarios han tenido incidencia hasta el final. Mujica fue el principal apoyo político de Yamandú Orsi, quien el próximo 1° de marzo asumirá la Presidencia en Uruguay.

Lo que ahora busca es ponerle un punto final a su existencia. Una vida que, según él, le ha dado “muchos premios”: “El principal es que estoy a cuatro meses de cumplir 90 años. Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”, contó.

En las últimas elecciones, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio de Mujica, tuvo una votación histórica y tendrá una bancada importante en el próximo período de gobierno. Él se siente “orgulloso” de esto, algo que le permite irse “tranquilo y agradecido”.

Enfermo de cáncer, Mujica recorre todos los días un poco la chacra en su tractor y acomoda las cosas para las generaciones que vayan a quedar. Ese predio está a nombre de su esposa y lo heredará su sector político. Para los que vengan, compró un tractor de 28 mil dolares , así tienen “fierros nuevos”.

Mujica quiere que al morir lo entierren allí en su chacra , al lado de donde está su perra Manuela.