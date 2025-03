El papa Francisco reaparecerá tras un mes de hospitalización

El papa Francisco hará su primera aparición pública este domingo 23 de marzo, tras más de cinco semanas internado en el Policlínico Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. El Vaticano anunció este sábado que el pontífice, de 86 años, ofrecerá una breve bendición desde la ventana de su habitación en el centro médico, en lo que será su primer contacto visual con los fieles desde su ingreso el pasado 14 de febrero.



El líder de la Iglesia católica fue hospitalizado debido a complicaciones respiratorias que requirieron atención inmediata. Su recuperación, aunque lenta, muestra progresos constantes. Según fuentes vaticanas, el estado de salud del Sumo Pontífice permanece estable, con leves mejorías: ya no necesita ventilación mecánica no invasiva por las noches, pero sigue recibiendo oxígeno de alto flujo durante el día de forma progresiva.



En un mensaje leído el sábado por el cardenal Domenico Battaglia durante una misa en la Plaza de San Pedro, Francisco expresó su gratitud por el apoyo recibido.



“He sentido profundamente vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me habéis acompañado”, afirmó, reiterando su llamado a la unidad entre los creyentes y su habitual petición: “Rezo por vosotros y os pido que sigáis rezando por mí”.



Esta aparición marca un hito en la recuperación del pontífice, quien ha mantenido un perfil bajo durante su convalecencia. Aunque no está previsto que dirija el rezo del Ángelus de forma presencial, su breve saludo desde la ventana simboliza un paso hacia la reanudación de sus actividades públicas.



La noticia de su mejoría ha traído alivio a millones de católicos en el mundo, que han seguido su evolución. Este gesto no solo reafirma su vínculo con los fieles, sino que también refleja su compromiso de retomar su labor pastoral pese a las dificultades.



Mientras continúa con tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria y motora, el Vaticano y su equipo médico de cabecera adoptan una postura prudente, enfocándose en garantizar una recuperación plena antes de que el papa Francisco retome plenamente sus funciones.

El tratamiento médico que recibe

El papa Francisco ha recibido tratamiento médico en el hospital Gemelli de la ciudad de Roma, Italia, por una bronquitis que evolucionó a neumonía bilateral. Su tratamiento incluye oxigenoterapia con cánulas durante el día, ventilación mecánica nocturna, fisioterapia respiratoria y motora, además de cortisona.

El pontífice argentino ha respondido favorablemente al tratamiento y ha mostrado una “ligera mejora” en su respiración y movilidad.