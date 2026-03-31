Irán está dispuesto a terminar la guerra, pero quiere garantías

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró este martes que su país posee la "voluntad" necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

"Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión", declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El presidente iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la "agresión", el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

Plan de 5 puntos y amenazas

También este martes, los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon n Pekín una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un "alto el fuego inmediato" y el inicio de "negociaciones de paz lo antes posible"

La propuesta, publicada por la agencia oficial Xinhua tras la reunión mantenida entre ambos, hace hincapié en la necesidad de un cese de las hostilidades "de inmediato" y de "realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto".

Islamabad y Pekín exigen asimismo "permitir la entrada de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas por la guerra".

Horas antes de esa declaración, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.