Se agrava estado de salud de Pepe Mujica

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica se encuentra atravesando un cáncer terminal de esófago que ya hizo metástasis en el hígado, y ha optado por radicar en su chacra de Rincón del Cerro, recibiendo cuidados paliativos para ayudarlo a sobrellevar el dolor.

El líder político de la región busca transitar el último tramo final de su vida de "lo mejor posible", indicó su esposa Lucía Topolansky.

La ex primera dama y también exvicepresidenta uruguaya explicó que lo que buscan con los cuidados paliativos es garantizarle una mejor calidad de vida.

Topolansky contó que buscan que este tramo sea de la forma más íntima y privada posible. "Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, declaró el domingo que en una visita a Mujica el pasado viernes constató que se encuentra en “un estado delicado de salud”.

“Es un estado delicado, no puede moverse; estamos todos tratando de cuidarlo y de que no haga cosas que lo puedan perjudicar. Todos debemos aportar para que la dignidad sea la clave en todas las etapas de la vida. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”, afirmó.

El expresidente Mujica no pudo continuar con los tratamientos contra el cáncer que padece, dadas sus enfermedades crónicas y su avanzada edad (89 años). Él había contado en enero que su tumor había comenzado a afectar a otros órganos. "No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", expresó.