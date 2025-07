La comunista Jeannette Jara es la candidata presidencial de la izquierda en Chile

La abogada Jeannette Jara, exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric y militante del Partido Comunista, se impuso este domingo en las primarias presidenciales de Chile y será la única candidata de la izquierda para las próximas elecciones de noviembre, cuando también se sumarán candidatos de la derecha y ultraderecha.

Con un 98,2% de las mesas escrutadas (16.312 de un total de 16.600), el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que Jara obtuvo un 60,3% de las preferencias (810.691 votos); mientras que sus contendientes Carolina Tohá (Partido Socialista) obtuvo un 27,9%; Gonzalo Winter (Partido Frente Amplio) logró un 9% y Jaime Mulet (Partido Federación Regionalista Verde Social) registró un 2,7%.

Esta es la primera vez en más de 25 años que el Partido Comunista en Chile logra imponer una candidatura presidencial a La Moneda apoyada por todo el pacto de izquierda.

"Hoy comienza un nuevo camino que recorreremos juntas y juntos, con la convicción de construir un Chile más justo y democrático. Frente a la amenaza de la extrema derecha, respondemos con unidad, diálogo y esperanza. ¡Gracias a todas y todos los que confiaron! Ahora a seguir trabajando", escribió Jeannette Jara en su cuenta de X.

Reconocimientos y congratulaciones

Por su parte, la exministra del Interior de Gabriel Boric y representante de la centroizquierda, Carolina Tohá, reconoció la derrota desde su comando.

"Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes. No es lo que esperábamos. He llamado a Jeannette Jara, la he felicitado por los resultados, son muy contundentes. Y aquí es momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos: estamos comprometidos con un pacto que vamos a cumplir, no solo en la forma, sino que también en el fondo. Trabajaremos lealmente para que su candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha", dijo.

Asimismo, el diputado oficialista Gonzalo Winter –del mismo partido que Gabriel Boric– declaró en una rueda de prensa: "Quiero manifestar a Jeannette Jara que contará con todo el apoyo del partido Frente Amplio, de sus alcaldes, dirigentes sociales, y de este diputado en el rol que estime conveniente. Jara contará con este partido que se pondrá a disposición de esta candidatura con todas las fuerzas que podamos".

Según datos oficiales, al menos 1 millón 391.368 personas asistieron a votar a estas primarias presidenciales que tenían un carácter voluntario, por lo que las personas que no fueron a sufragar no necesitan excusarse ni tampoco arriesgan multas.