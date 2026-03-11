FBI investiga supuesto plan de Irán para atacar California

Publicado el 11/03/2026 a las 23h51
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles (11.03.2026) que su gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump declaró a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

El mandatario dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de "células durmientes iraníes" dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales, y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

