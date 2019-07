Violación grupal: jueza que absolvió a menor dice que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes

La jueza del Juzgado Segunda de Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, Shirley Fátima Becerra, justificó la sentencia que la anterior semana absolvió de culpa al menor de edad implicado en el caso de violación grupal denominado “La Manada”, que ocurrió en diciembre del año pasado, en Santa Cruz.

Aseguró que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes de la acusación del delito de violación agravada en el grado de coautoría y lesiones gravísimas, y negó su parcialidad en el proceso.

"Su acusación (de la Fiscalía) estaba en base a violación agravada en grado de coautoría. Eso de acuerdo a mi apreciación y a las pruebas que presentó el Ministerio Público y a lo que se judicializó en audiencia, no pudo demostrar el Ministerio Público que haya existió violación agravada. Y así dice mi sentencia", afirmó Becerra, en contacto con los medios locales.

Cuestionó que se critique su fallo, emitido el viernes pasado, y no así el trabajo de la Fiscalía, que, a su juicio, no presentó las pruebas necesarias para el tipo de delito con el que acusaba al adolescente de 14 años, que está implicado en caso de violación grupal a una muchacha de 18 años.

"¿Por qué nadie dice 'cuál es el trabajo que realizó el Ministerio Público'? No (dicen:) 'es el juez (el culpable)', cierto... somos nosotros los responsables. Nosotros los jueces no vamos hacer el trabajo que no ha cumplido a cabalidad el Ministerio Público, como lo he puesto en mi sentencia", aseguró.

Al respecto, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó este lunes que apelará la determinación de la jueza y dijo que la comisión de fiscales, encabezada por Nancy Carrasco, presentó 48 pruebas documentales, 37 declaraciones de testigos vinculados directamente al hecho y la participación del menor imputado.

Además, afirmó que se produjo nueve dictámenes periciales que fueron defendidos en juicio por nueve peritos del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup).

Sin embargo, la jueza aseguró que su sentencia tiene la solvencia necesaria, que actuó con responsabilidad y que no se parcializó con el menor, tal como se cuestionó, no solo desde que se conoció el fallo, sino anteriormente, puesto que se dijo que esta se reunió con los padres del acusado.

A partir de las críticas y cuestionamiento dicho fallo, el Consejo de la Magistratura inició el martes un proceso administrativo de control y fiscalización en contra Becerra, e intervino dicho juzgado.

Ante este proceso administrativo, que podría concluir en una suspensión y destitución de la autoridad judicial, Becerra aseguró que su juzgado no está intervenido y que no hay problema que un Juez de Alzada revise su sentencia.

Este caso sucedió el 14 de diciembre de 2018 cuando José A. C. P., Alejandro S. S., José A. J. P. y José A. R. S., quienes están con detención preventiva, condujeron a la víctima al motel Delux de la ciudad de Santa Cruz, donde presuntamente habrían cometido el delito de violación agravada y lesiones graves y gravísimas.