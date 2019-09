Cabildo determina impulsar juicio de responsabilidades contra Evo

Un cabildo convocado por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca resolvió rechazar y realizar auditorías a los asentamientos autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), asimismo, determinó que se impulse un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por los incendios en la Chiquitanía.

En el cabildo que se realizó el sábado en la plaza principal del municipio de Roboré, los voluntarios y pobladores mostraron su desesperación y preocupación por el desastre causado por los focos de incendio, muchos de ellos todavía incontrolables.

En un voto resolutivo, determinaron 12 puntos. Entre los que destacan está el rechazo a nuevos asentamientos en la zona y se exige la realización de auditorías a los asentamientos que permitió el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Asimismo, señalan al presidente Evo Morales como el principal responsable del desastre en la Chiquitanía, por lo que piden que se promueva un juicio de responsabilidades “en una corte internacional de justicia, por el daño a nuestros bosques y medio ambiente”.

Hace más de 20 días que el fuego quemó más de un millón de hectáreas de superficie de bosques y pastizales en la Chiquitanía. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz declaró emergencia departamental. Tras esta determinación, el Gobierno central activó los operativos para combatir los incendios.

Otra de las demandas del cabildo es que se declare “desastre nacional”, aunque las autoridades nacionales no creen que sea necesario.

Asimismo, los presentes rechazaron la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973. Ambas normas autorizan el desmonte de hasta 20 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Piden que la pausa ecológica incorpore un proceso de mitigación y restauración de los bosques. También declararon “enemigos” a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que no asistieron al cabildo.

Descartan declaratoria

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, manifestó que el país no ha sido rebasado técnica ni económicamente para hacer frente los incendios forestales que quemaron más de un millón de hectáreas de superficie de bosque y pastizales en la zona de la Chiquitinas, por lo que no correspondería declarar “desastre nacional”.

“No estamos desbordados ni económica ni técnicamente como Estado, y no se puede medir diciendo ‘disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir un mes’; eso no quiere decir que usted está desbordado técnicamente. Uno podría pensar eso a priori, pero no es correcto”, manifestó.

Explicó que hay dos figuras administrativas y legales en este tipo de situaciones: la declaratoria de emergencia nacional y la segunda, de desastre nacional.

“No estamos desbordados ni económica ni técnicamente como Estado”

OPERATIVO EMPIEZA A DAR RESULTADOS

El operativo de “magnitud” que montó el Gobierno para sofocar el incendio en la Chiquitania, en el oriente boliviano, comienza a dar resultados que dan esperanza del “éxito” que se pueda tener en los siguientes días, afirmó el domingo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas informó que los focos de calor disminuyeron de 662 a 383 hasta ayer.

Por otra parte, una avioneta destinada a enviar ayuda al municipio de Roboré se incendió el sábado en el aeropuerto El Trompillo, informó el general manager en Chex Air Spa en Chile, José Raúl Bolívar.