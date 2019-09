Anuncian demanda penal contra Gobernador de Oruro por supuesto uso indebido de bienes

LA PAZ |

Los diputados opositores por Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, anunciaron que presentarán una demanda penal por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, contra el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. Esto luego de que se revelara un video en el que se ve a la autoridad ingresar a oficinas de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad.

Santamaría explicó que se presentará una querella ante el Ministerio Público de Oruro porque se observó, mediante el video, varias irregularidades en la actitud del Vásquez al tratar de defender su borrachera, en la instancia policial.

"¿Tenían autorización para disponer de vehículo el fin de semana? Segundo, ¿fue autorizado a abandonar su jurisdicción, con qué respaldo, qué tipo de actividad o entrega de obra, se debe usar (el vehículo) en otro departamento?", cuestionó Santamaría.

Por su parte, el legislador Quispe adelantó que solicitará datos sobre lo ocurrido a Tránsito de Tarija. Además, afirmó que tiene información sin confirmar que a los policías que llevaron a la autoridad a las oficinas policiales fueron destituidos, destinados a las fronteras o dados de baja, solo por ser policías con un rango bajo.

"Incluso al (policía) que le ha grabado, le han destituido, eso es uso indebido de influencias. Debe renunciar a su cargo y someterse a la justicia. El Gobierno maneja la justicia, maneja a la Policía", afirmó Quispe.

Explicó que si bien, efectivamente, Vásquez no estaba conduciendo el vehículo, se encontraba en la movilidad de uso oficial con signos de haber bebido y eso se conoce como uso indebido de bienes del Estado.

"Ojalá que con la misma rapidez que se actuó (Vásquez) en estos casos, igual (el Ministerio Público) lo detengan y lo aprendan porque es de conocimiento público (su detención en Tránsito), está en las redes sociales", afirmó.

Versión de Vásquez

Por su parte, el Gobernador de Oruro dijo hoy que no cometió ningún delito y lo que quieren lograr los comentarios en las redes sociales (RRSS) y los políticos es mellar su dignidad. Aseguró que su chofer estaba sanó porque paso el test de alcoholemia en Tránsito de Tarija.

"El video a mí me permite nuevamente ratificar que yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad (de uso oficial), primero; segundo que yo no estaba manejando", expresó la autoridad, en contacto con los medios de comunicación.

La autoridad aseveró que se hace un mal uso de algunos de los conceptos, porque que al que comete un delito se le arresta y eso no pasó en mi caso, explicó.

Este miércoles circuló en las RRSS un video en el que se le ve al Gobernador de Oruro, acompañado de un policía, ingresar a oficinas del Tránsito de Tarija. Presumiblemente el video fue grabado un efectivo policial el sábado 26 de agosto.