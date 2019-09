Incendio en Rincón de la Victoria de Tarija causa alarma y el despliegue de bomberos

El responsable de Defensa Civil en Tarija, Jorge Chamón, informó hoy que se desplazó 50 efectivos de las Fuerzas Armadas a la comunidad del Rincón de la Victoria para sofocar un incendio reportado cerca de las 11:00 de esta jornada.

"La Alcaldía de Cercado ha solicitó apoya a las Fuerzas Armadas y 50 soldados se desplazaron al lugar. Además, en el lugar se encuentran 30 voluntarios del Sar, 30 voluntarios de Caballeros de Fuego, 30 voluntarios de Brasschaat y comunarios de la zona están trabajando para sofocar el fuego", informó, citado por ABI.

Los comunarios de la zona están preocupados porque el fuego está cerca de las casas. "No tenemos el dato de cuantas hectáreas están afectadas, porque recién inició esta mañana el incendio", agregó.

Por su lado, el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, afirmó que el incendió ha sido provocado.

"Rogar a la población que no vengan a la zona, estamos con bomberos trabajando, porque este es trabajo para profesionales, que no asistan al lugar para evitar problemas viales y no perjudicar el movimiento de los bomberos", indicó desde el lugar del incendio.

El jefe de la unidad de Riesgos, Boris Fernández, citado por El País de Tarija, informó que tanto la Policía boliviana, Bomberos Voluntarios Brasschaat y Gestión de Riesgos trabajan arduamente en el lugar para mitigar el fuego.