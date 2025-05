Raphael habla de su linfoma cerebral: “Quería decir una cosa, pero decía otra”

El cantante Raphael (Linares, 81 años) volverá en junio a los escenarios con su nueva gira, Raphaelísimo. Lo hará tras un parón de varios meses, después de ser atendido el 17 de diciembre tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación de una entrevista en el programa "La Revuelta" de La 1 de Televisión Española. “Me acuerdo mucho del choque que yo tenía porque yo quería decir una cosa, pero decía otra. Entendía lo que me estaban diciendo, pero, al momento de traducirlo en palabras, me salía yo qué sé (...) Entonces no era dueño de la situación. Es una sensación fatal”, ha contado en una entrevista en la cadena pública.

El parte médico señaló que Raphael tenía un “linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace días”. Es un tipo de cáncer que afecta al principal órgano del sistema nervioso central. Cuatro meses después, el artista se encuentra recuperado para volver a los escenarios. Ha ensayado hasta ahora en un estudio —“un mini concierto, bueno, no tan mini, cantando dos horas y pico”— junto a alguno de sus músicos y delante de sus hijos. “Necesitaba probarme”, dijo.

“No quiero que se termine feo. Se tiene que terminar como empezó y como continúo, en brazos de la gente hasta que ellos quieran y mi garganta esté en su sitio”, ha añadido sobre su vuelta a los escenarios en la entrevista con el periodista Carlos del Amor. “No me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices”, apuntó, tras insistir en que cuida “muchísimo” su salud.

Raphael ha contado que ahora se encuentra “bien” y que “tuvo miedo, pero muy medido”. Frente a otros sustos de salud —hace 23 años recibió un trasplante de hígado—, “este ha sido el más golpetazo porque no estaba proyectado ni era una cosa que yo viera venir”, comentó. “Cuando mi trasplante estuve meses y uno se va mentalizando. Es que no me di cuenta. Notaba algo raro, pero no pensé nunca que fuera una cosa tan grave”, agregó.

El intérprete de temas inmortales, como Yo soy aquel, tiene previsto recorrer España en una gira desde el 15 de junio hasta el 20 de diciembre. Acompañado por su banda, interpretará los grandes himnos de su carrera junto a las canciones de Ayer... aún, su último álbum, un homenaje a la canción francesa publicado el pasado noviembre. La gira comenzará en el Teatro Romano de Mérida (Badajoz).