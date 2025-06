Zelenski confirma que Ucrania acudirá este lunes al encuentro con Rusia en Estambul

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ratificado finalmente este domingo que una delegación ucraniana participará este próximo lunes en la segunda ronda de conversaciones con Rusia en la ciudad turca de Estambul.

La delegación estará encabezada por el ministro de Defensa del país, Rustem Umerov, que también lideró la representación ucraniana en la primera ronda de las conversaciones, el pasado 16 de mayo, más de tres años después de un primer intento infructuoso en la misma ciudad turca.

Durante el segundo encuentro ambas partes intercambiarán un documento que establecerá por encima de todo, sus condiciones para aceptar un alto el fuego, pero Zelenski también ha añadido que tratarán otros temas derivados del conflicto.

Al margen del cese de hostilidades "completo e incondicional", Zelenski también ha avanzado que su delegación tratará "la liberación de prisioneros de guerra" y el retorno de los niños ucranianos que se encontraban en el territorio conquistado por Rusia durante la primera fase de su invasión en 2022.

Zelenski ha querido resaltar también el carácter preparatorio de este encuentro al entender que "las cuestiones principales" sobre el conflicto, solo pueden quedar resueltas "entre líderes" en un nuevo llamamiento a una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"La propuesta ucraniana, que hemos presentado a los rusos, es lógica y realista. Los rusos no han dado compartido su memorándum con nadie. Nosotros no lo tenemos, los turcos no lo tienen y los estadounidenses no lo tienen tampoco. Pese a todo, vamos a intentar lograr al menos algún avance en el camino hacia la paz", ha explicado posteriormente en su habitual discurso vespertino.

La delegación rusa que abandera el asesor presidencial Vladimir Medinsky ya ha partido hacia la ciudad turca con un documento bajo el brazo "sobre los aspectos de la superación de las 'causas profundas' de la crisis", según fuentes diplomáticas de Moscú, una expresión que el Kremlin emplea para describir la política de ampliación de la OTAN en el este de Europa, que Rusia entiende como la principal causa del conflicto.

Mientras tanto, fuentes diplomáticas turcas ya han avanzado a la agencia oficial de noticias del país, Anadolu, que el encuentro, si no hay retrasos de última hora, comenzará a las 13.00, hora local (mediodía en España peninsular y Baleares) en el palacio de Ciragan, ahora un hotel de cinco estrellas situado en la orilla europea del Bósforo