Más de 30 mascotas encuentran hogar en campaña de adopción

Ayer se realizó la jornada de adopción de mascotas en puertas del Cine Center, donde 37 perros y gatos fueron puestos en adopción desde las 10:00 hasta las 14:30.



La actividad logró un resultado positivo, ya que los animalitos encontraron un nuevo hogar.



El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, destacó el buen balance de la campaña, señalando que la mayoría de los cachorros fueron adoptados.



“La actividad se realizó en coordinación y organización con Cine Center, Megacenter y Proani, que apoyaron esta iniciativa con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas”, indicó.

Prudencio también resaltó que este tipo de campañas continuará desarrollándose, ya que contribuyen a reducir la sobrepoblación en los centros municipales.



“Es una política muy importante, porque nos ayuda a descongestionar los predios de Zoonosis debido a la gran cantidad de animalitos que tenemos por abandono, decomisos y operativos”, afirmó.



Asimismo, Prudencio recordó que los requisitos para adoptar una mascota incluyen la fotocopia de carnet de identidad, factura de luz o agua y un croquis del domicilio.



En ese sentido, recomendó a la población asumir esta responsabilidad con compromiso. “Es importante que la población sepa que, si no podrá cobijar una vida, es mejor no iniciar el proceso”, enfatizó.



Finalmente, agradeció al equipo que lo acompaña diariamente y exhortó a la población a participar en estas jornadas, promoviendo la adopción responsable y brindando una oportunidad a las mascotas.