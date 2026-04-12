Estrenan Boomerang, un programa vía streaming de Altura Multimedia y TDT Multimedia

La audiencia de Cochabamba y del mundo podrá disfrutar cada viernes de una nueva propuesta periodística a través del programa vía streaming Boomerang, liderado por tres periodistas destacados: Carlos Mercado, César Arellano y Alexis Toledo.



Boomerang es una coproducción en la que están involucrados dos portales multimedia que arrancaron en 2016 realizando un periodismo independiente y ahora en 2026 se unen para iniciar un periodismo veraz y participativo.



Carlos Mercado resaltó que Boomerang será un programa diferente que se enfocará en la retroalimentación a través de la participación de la audiencia a través de las redes sociales como Facebook y Tiktok. Se abordarán temáticas diversas, pero el eje será la coyuntura política y la coyuntura informativa o tema del día.



Resaltó que el formato será el de una revista informativa, pero desde el formato de streaming, desde la perspectiva de tres conductores que van a entrevistar a un personaje de actualidad.



“La audiencia va a encontrar información, pero también entretenimiento, porque las entrevistas tendrán un toque diferente de entretenimiento sin pasar a lo vulgar”, comentó.



Detalló que los tres conductores cuentan con una amplia experiencia periodística. Alexis Toledo fue conductor de un canal regional, Carlos Mercado trabajó en varios medios de comunicación y César Arellano tiene experiencia en periodismo escrito, investigación y el análisis político.



La audiencia podrá seguir el Boomerang a través de los portales:https://www.facebook.com/Radioalturamultimedia y facebook de TDT Multimedia. Además, del canal de Youtube https://www.youtube.com/@Altura-multimedia.



En el primer programa de Boomerang, el 10 de abril, participó el concejal electo Mauricio Noya, de Súmate, quien contó las prioridades que tendrá en el Legislativo municipal y su paso de la televisión a la política.