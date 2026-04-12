Estrenan Boomerang, un programa vía streaming de Altura Multimedia y TDT Multimedia

País
Redacción Central
Publicado el 12/04/2026 a las 7h52
ESCUCHA LA NOTICIA

La audiencia de Cochabamba y del mundo podrá disfrutar cada viernes de una nueva propuesta periodística a través del programa vía streaming Boomerang, liderado por tres periodistas destacados: Carlos Mercado, César Arellano y Alexis Toledo.   

Boomerang es una coproducción en la que están involucrados dos portales multimedia que arrancaron en 2016 realizando un periodismo independiente y ahora en 2026 se unen para iniciar un periodismo veraz y participativo.

Carlos Mercado resaltó que Boomerang será un programa diferente que se enfocará en la retroalimentación a través de la participación de la audiencia a través de las redes sociales como Facebook y Tiktok. Se abordarán temáticas diversas, pero el eje será la coyuntura política y la coyuntura informativa o tema del día.

Resaltó que el formato será el de una revista informativa, pero desde el formato de streaming, desde la perspectiva de tres conductores que van a entrevistar a un personaje de actualidad.

“La audiencia va a encontrar información, pero también entretenimiento, porque las entrevistas tendrán un toque diferente de entretenimiento sin pasar a lo vulgar”, comentó.

Detalló que los tres conductores cuentan con una amplia experiencia periodística. Alexis Toledo fue conductor de un canal regional, Carlos Mercado trabajó en varios medios de comunicación y César Arellano tiene experiencia en periodismo escrito, investigación y el análisis político.  

La audiencia podrá seguir el Boomerang a través de los portales:https://www.facebook.com/Radioalturamultimedia y facebook de TDT Multimedia. Además, del canal de Youtube https://www.youtube.com/@Altura-multimedia.

En el primer programa de Boomerang, el 10 de abril, participó el concejal electo Mauricio Noya, de Súmate, quien contó las prioridades que tendrá en el Legislativo municipal y su paso de la televisión a la política.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Urgen nuevas reglas políticas y electorales para poner fin a los “partidos de alquiler”
2
Los equipos paceños de Bolívar y Always Ready están de aniversario
3
Perú: desde un exjugador, un cómico y un médico prófugo aspiran a la presidencia
4
Aurora empata 1-1 a Always Ready en el quinto minuto de adición
5
Más de 30 mascotas encuentran hogar en campaña de adopción

Lo más compartido

1
El buscarril Vila Vila – Aiquile reanuda operación este domingo en Cochabamba
2
Cinco departamentos del país votan en segunda vuelta por sus gobernadores
3
Inician las conversaciones entre EEUU e Irán. Trump pide la renuncia al nuclear
4
El escarabajo tigre pone a Bolivia en el mapa global de la biodiversidad
5
El Alto: Cabildo exige reducir salarios legislativos y anular rentas vitalicias

Más en País

12/04/2026
Cinco departamentos del país votan en segunda vuelta por sus gobernadores
Cinco departamentos de Bolivia se preparan, de nueva cuenta, para una segunda vuelta electoral que definirá a sus próximas autoridades departamentales en un...
Ver más
12/04/2026
Defensa de exjefa del Fondioc alerta sobre su mal estado de salud
La exdirectora del Fondo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, pasa por un momento complicado durante su encierro, debido a su delicado estado de salud, además de...
Ver más
Una marcha de indígenas y campesinos de Pando cumplió ayer su cuatro día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz, en rechazo a la Ley 157, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad en...
Ver más
12/04/2026
Indígenas de Pando marchan a La Paz contra Ley 157, sobre tenencia de tierra
Un cabildo de organizaciones campesinas y otros sectores realizado este sábado en El Alto concluyó con un pliego de demandas que incluye la reducción del 50% de las dietas de diputados y senadores,...
Ver más
12/04/2026
Cabildo en El Alto pide a asambleístas bajar sueldos en 50%; da 15 días de plazo
Al detectar las razones para la persistencia de estos “partidos de alquiler” o “taxi partidos” en Bolivia, la socióloga y analista política, María Teresa Zegada, ve fallas en la ley electoral, que no...
Ver más
12/04/2026
e
A una semana de la votación para la segunda vuelta, el 19 de abril, ya quedan pocas fechas para la conclusión de este proceso electoral que culminará en mayo, con la posesión de las nuevas...
Ver más
12/04/2026
Autoridades electas en Bolivia asumirán en mayo sus funciones
En Portada
12/04/2026 País
Autoridades electas en Bolivia asumirán en mayo sus funciones
A una semana de la votación para la segunda vuelta, el 19 de abril, ya quedan pocas fechas para la conclusión de este proceso electoral que culminará en mayo,...
vista
12/04/2026 Mundo
Perú: desde un exjugador, un cómico y un médico prófugo aspiran a la presidencia
Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos peruanos están llamados a las urnas para elegir entre 35 candidatos a la presidencia de la República...
vista
12/04/2026 País
Urgen nuevas reglas políticas y electorales para poner fin a los “partidos de alquiler”
La ausencia de un control efectivo de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacia los partidos políticos, la existencia de personas ávidas de ingresar en...
vista
12/04/2026 Cochabamba
La Casa de los Niños, un refugio de aprendizaje y vida compartida
La Casa de los Niños es una asociación sin fines de lucro en Cochabamba que forma parte de un centro comunitario integral, impulsado desde 1993 por un grupo de...
vista
12/04/2026 País
Estrenan Boomerang, un programa vía streaming de Altura Multimedia y TDT Multimedia
La audiencia de Cochabamba y del mundo podrá disfrutar cada viernes de una nueva propuesta periodística a través del programa vía streaming Boomerang, liderado...
vista
12/04/2026 País
Cabildo en El Alto pide a asambleístas bajar sueldos en 50%; da 15 días de plazo
Un cabildo de organizaciones campesinas y otros sectores realizado este sábado en El Alto concluyó con un pliego de demandas que incluye la reducción del 50%...
vista
Actualidad
Cinco departamentos de Bolivia se preparan, de nueva cuenta, para una segunda vuelta electoral que definirá a sus...
Ver más
12/04/2026 País
Cinco departamentos del país votan en segunda vuelta por sus gobernadores
Los ejecutivos del Banco Central (BCB) presentaron recientemente el informe de la gestión 2025, correspondiente a la...
Ver más
12/04/2026 Economía
Bolivia está en recesión técnica, según el informe de 2025 del Banco Central
La exdirectora del Fondo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, pasa por un momento complicado durante su encierro, debido a...
Ver más
12/04/2026 País
Defensa de exjefa del Fondioc alerta sobre su mal estado de salud
Una marcha de indígenas y campesinos de Pando cumplió ayer su cuatro día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz,...
Ver más
12/04/2026 País
Indígenas de Pando marchan a La Paz contra Ley 157, sobre tenencia de tierra
Deportes
Un final vibrante tuvo el partido que empataron Aurora y Always Ready a un gol por lado. Los millonarios saboreaban el...
Ver más
12/04/2026 Fútbol
Aurora empata 1-1 a Always Ready en el quinto minuto de adición
El club Bolívar cumple hoy un año más de existencia institucional con el objetivo de fortalecer sus proyectos de...
Ver más
12/04/2026 Fútbol
Los equipos paceños de Bolívar y Always Ready están de aniversario
La Selección Sub-17 de Bolivia enfrentará a Argentina hoy en Asunción, desde las 16.00 (HB), en partido válido para el...
Ver más
12/04/2026 Fútbol
Bolivia enfrenta hoy a Argentina por el torneo Sudamericano Sub 17
Ya con el playoff asegurado, Bolivia tendrá su fecha de descanso hoy viernes antes de enfrentar a Argentina el Domingo...
Ver más
10/04/2026 Fútbol
Sub-17: Bolivia matemáticamente cerca de clasificar
Doble Click
La misión Artemis II se consolida como un hito de preparación técnica sin precedentes. Los astronautas Reid Wiseman,...
Ver más
12/04/2026 Vida
¿Por qué los astronautas de Artemis II no pisaron la Luna?
Hace apenas unos años, el escarabajo tigre boliviano era poco más que un registro en archivos científicos. Descrito en...
Ver más
12/04/2026 Vida
El escarabajo tigre pone a Bolivia en el mapa global de la biodiversidad
El miércoles 29 de abril se conocerá a la Miss Fexco 2026. Ese día  Nataly Eguino Oroza entregará la posta a la nueva...
Ver más
10/04/2026 Espectáculos
La nueva soberana de la Fexco será coronada el 29 de abril
Todo el universo de Luis “Cachín” Antezana Juárez emergió en unos pocos minutos de las voces de su esposa, Elizabeth...
Ver más
10/04/2026 Cultura
Evocan a “Cachín” desde su morada entre los notables