Defensa de exjefa del Fondioc alerta sobre su mal estado de salud

La exdirectora del Fondo Indígena (Fondioc), Elvira Parra, pasa por un momento complicado durante su encierro, debido a su delicado estado de salud, además de sumar nuevos procesos por presuntos actos irregulares en la administración de recursos para proyectos productivos, según su abogado Vladimir Gonzales.



Según la defensa de Parra, se habrían iniciado cuatro nuevos procesos en contra de su defendida.



“La señora Elvira Parra se ha sometido plenamente a la justicia, en razón de demostrar su inocencia, pero lamentablemente es la única que está siendo perseguida y encarcelada ilegalmente, en contra de los derechos constitucionales e incluso de derechos humanos”, lamentó el jurista Vladímir Gonzales en entrevista con Erbol..



La exdirectora del Fondioc ya estuvo recluida por más de ocho años investigada por procesos similares, sin embargo, la Fiscalía volvió a imputarla por un proceso recientemente abierto y, otra vez, ha sido enviada a la cárcel.



Para Gonzales es una vulneración de derechos “aberrante”, teniendo en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad, que tiene un cuadro clínico “delicado” como resultado de su tiempo recluida.