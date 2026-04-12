Los equipos paceños de Bolívar y Always Ready están de aniversario

El club Bolívar cumple hoy un año más de existencia institucional con el objetivo de fortalecer sus proyectos de infraestructura, pero también con el anuncio de la salida de Marcelo Claude de la presidencia de la entidad.



Fue Claure quien anticipó hace algunos meses el fin de su ciclo en la Presidencia del club, incluso redujo su inversión en el club, aunque Baisa maneja con normalidad la administración de la institución.



Para este año se espera celebrar las elecciones para renovar directorio, pero ese tema no está totalmente claro, pues la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda la solicitud de Bolívar para llevar adelante el proceso.



El vicepresidente Jorge del Solar comparte su tiempo entre el manejo de la institución y sus tareas como gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que ostenta los derechos de televisión del fútbol boliviano.



Entretanto, Eduardo Valdivia Medling, dejó el club ya que renunció a la Gerencia. Con ese panorama dirigencial y ejecutivo, la Academia sigue adelante.



Entre sus objetivos está la construcción del estadio de Tembladerani, que se encuentra en la fase de estructuras del escenario deportivo. Si bien el propósito es concluir la obra en diciembre de este año es posible que pueda producirse un retraso en su finalización.



En cuanto al equipo, después que el año pasado no logró importantes resultados deportivos, como se esperaba, la ilusión está renovada. En 2025 fue subcampeón en la Liga y subcampeón de la Copa de la División Profesional, mientras que en la Copa Libertadores acabó tercero en su grupo y pasó a la Copa Sudamericana, torneo en el que avanzó hasta los cuartos de final.



Ahora la mira del equipo celeste es volver a ser campeón de la Liga, como ocurrió en 2024, y para ello formó un conjunto competitivo que mantiene la base de 2025 y se reforzó con nuevos jugadores extranjeros para darle más fuerza, aunque el primer contraste en el torneo continental ha causado cierta decepción entre los hinchas de la entidad.

Los millonarios



Always Ready festejará mañana su nonagésimo tercero aniversario de fundación con el orgullo de ser el actual campeón nacional. Uno de sus objetivos es buscar el bicampeonato, que sería algo inédito en su historia en la principal división del fútbol boliviano.



Actualmente participa en la Copa Libertadores 2026, aunque su debut no fue auspicioso, porque en su estreno perdió en el estadio de El Alto, pero espera revertir ese mal resultado para avanzar en la máxima competencia de clubes de Sudamérica.



Institucionalmente el club es sólido en lo económico, por lo que hizo fuertes inversiones para mantener un equipo competitivo para esta temporada. Contrató a jugadores como Fernando Nava, el paraguayo naturalizado boliviano Juan Godoy, al argentino Joel Amososo, al colombiano Yhomar Hurtado y logró el regreso del ecuatoriano Luis Caicedo, entre otros refuerzos.



El técnico Julio César Baldivieso sigue al mando del conjunto de la banda roja, quien con su liderazgo buscará mantener, sobre todo, una plantilla unida y comprometida con los objetivos.



Ya no es imbatible en la ciudad de El Alto, la caída ante el ecuatoriano Liga Deportiva Universitario de Quito, así lo demostró, por lo que deberá recuperar el terreno perdido al jugar como visitante. El club emplea las instalaciones deportivas de Huarina, destinadas no solamente a su primer equipo, sino también a las divisiones formativas y al equipo femenino.