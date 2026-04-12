Aurora empata 1-1 a Always Ready en el quinto minuto de adición

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 12/04/2026 a las 8h30
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Un final vibrante tuvo el partido que empataron Aurora y Always Ready a un gol por lado. Los millonarios saboreaban el triunfo, pero en el quinto minuto del tiempo adicionado llegó la igualdad en el juego que se desarrolló en el estadio Félix Capriles, según la crónica publicada por Visión 360.

Un voluntarioso Equipo del Pueblo le cerró todos los caminos al cuadro millonario, al que dificultó su tarea durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

El plan de juego del entrenador de los celestes fue a la perfección, ya que impidió el libre tránsito que tienen habitualmente los jugadores del actual campeón paceño.

Fernando Nava intentó por derecha, pero siempre tenía a dos hombres en la marca; algo similar pasó por el otro sector con Jesús Maraude.

La zaga central contuvo bien al argentino Enrique Triverio y, pese a que la banda roja tenía la posesión del balón, era poco profundo y solo generó un par de remates de nava que contuvo el golero Rubén Cordano.

Como el local estaba dedicado a contener a su rival, se olvidó del ataque; en los apuntes se consigna una jugada de riesgo de Rodrigo Ramallo que no pudo empalmar un centro en la boca del arco defendido por Alaín Baroja, que tuvo una etapa inicial tranquila.

Segundo tiempo

El segundo tiempo no cambió la forma de juego del local, que siguió al pie de la letra su forma de juego, cerrando todos los caminos a los atacantes del CAR.

Julio Baldivieso mandó a la cancha a Pablo Lima y Joel Amoroso para buscar el desnivel, pero el orden que tenía su rival dificultaba cualquier tipo de movimientos en el ataque.

Ansias de gol

A medida que pasaba el tiempo, los alteños estuvieron más ansiosos por llegar al gol de la apertura, pero dejaron varios espacios que fueron aprovechados por el rival, tal como pasó en el minuto 22 con un ingreso de Sebastián Viviani que sacó un remate que pegó en el palo izquierdo de Baroja.

El propio guardameta de Always Ready salvó en la media hora la caída de su pórtico en un tiro libre envenenado de Rodrigo Ramallo.

A dos minutos del final del partido, Pablo Lima ejecutó un tiro de esquina y apareció con un cabezazo el salvador Juan Godoy que aseguraba los tres puntos para el conjunto millonario.

Sin embargo, en el quinto minuto de adición Aurora empató el encuentro mediante Jeferson Ramos poniendo justicia en el marcador por la actitud que pusieron los vallunos.

Cita con Libertadores

Los millonarios viajarán el próximo martes a Buenos Aires para el choque que tendrán dos dias después ante Lanúis por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Julio Baldivieso intentarán recuperar al menos un punto en condición de visitantes.

 

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