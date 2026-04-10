Netanyahu ordena iniciar “negociaciones directas” con Líbano

Mundo
EUROPA PRESS
Publicado el 10/04/2026 a las 8h16
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado ayer que ha ordenado mantener negociaciones directas con Líbano para establecer “relaciones pacíficas” y trabajar conjuntamente en “desmantelar” al partido milicia chií Hezbolá.

El líder israelí ha reclamado que las negociaciones tengan lugar “lo antes posible” siguiendo las demandas repetidas de Beirut para mantener contactos y detener la ofensiva lanzada por Israel siguiendo los ataques de Hezbolá en el marco de la guerra en Irán.

“Las conversaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano”, ha afirmado Netanyahu, según informa el diario ‘Haaretz’, al tiempo que ha valorado la llamada a la “calma” que ha hecho el primer ministro libanés, Nawaf Salam.

En todo caso, Netanyahu ha reivindicado el papel del Ejército israelí en Líbano, donde se han registrado ya más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, incluyendo más de 200 en la última jornada cuando en plena tregua entre Estados Unidos e Irán, lanzó el ataque más amplio contra Líbano.

Israel viene justificando sus acciones en el país vecino, donde mantiene también una expansión territorial en el sur, por la inacción de las autoridades libanesas frente a la milicia chií, contexto en el que Netanyahu había recalcado en las últimas horas que el Ejército israelí “seguirá atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”.

Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado ayer a Irán a abandonar “ahora mismo” cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas “informaciones” no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

“Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo”, ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social. A renglón seguido, Trump ha tildado de “muy deficiente” el modo en que está actuando Irán “al permitir el paso del petróleo” por el estrecho de Ormuz, a la par que ha remarcado que “ese no es el acuerdo” alcanzado.

 

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