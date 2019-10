Largas filas de personas que buscan certificado de impedimento

Más de un centenar de personas acudieron ayer por la mañana al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, en la avenida Simón López, para solicitar su certificado de impedimento, debido a que no pudieron sufragar por diversas razones.

Entre las excusas permitidas por la normativa están: no poder sufragar por estar en tránsito, motivos de salud, mujeres embarazadas, personas que hayan llegado del exterior después del 14 de julio o personas con casos fortuitos o de fuerza mayor que no hayan podido acudir a su recinto de sufragio.

La sanción para las personas que no hayan sufragado y no tengan ninguna de las excusas mencionadas es la multa de 515 bolivianos, y aquellos jurados que no hayan asistido a sus mesas tienen una multa de 848 bolivianos, según establece la normativa.

Se ha habilitado dos ambientes para la entrega de certificados de impedimentos, uno en el salón azul que está ubicado en la parte posterior del TED y otro ambiente, en la av. Simón López casi al frente del tribunal, en los que al menos 30 equipos están atendiendo a la población para este trámite, manifestó el técnico de la institución Norman Montaño.

La entrega de certificados de impedimento será hasta el 19 de noviembre con la presentación de una justificación válida que puede ser: pasajes, pasaporte, certificado médico o de trabajo. La ley establece que se solicitará un certificado de sufragio o de impedimento durante 90 días después de las elecciones, para realizar viajes o transacciones financieras en todo el territorio nacional.

Personas que esperaban en la fila manifestaron que no fueron a votar porque se les extravió su cédula de identidad, estaban inhabilitados o porque están de tránsito y están inscritos en otros departamentos.