Neotec revela que el voto rural estaba incluido en el conteo de la TREP

Marcel Guzmán de Rojas, el gerente de la empresa Neotec, encargada de la supervisión de apoyo y apoyo técnico a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) reveló que la noche de los comicios del 20 de octubre se tenía una “muy buena parte” de los resultados del área rural contabilizadas.

Ante la paralización del sistema de la TREP el día de las elecciones y su reposición el lunes con resultados diferentes surgieron las dudas y las sospechas de un fraude.

El Gobierno respondió asegurando que tanto la oposición como las plataformas cívicas no querían respetar el voto rural, que aseguraban, les daría la victoria.

"No tenemos porqué mentir, engañar, lo que la oposición no quiere reconocer el voto rural”; "No se puede entender que la derecha boliviana desconozca el voto de las áreas rurales, en lugares como este (Vila Vila) donde obtuvimos más del 70, 80 y 90 por ciento del apoyo. Algunos grupos desconocen ese voto", fueron algunas de las declaraciones que dio el presidente Evo Morales la semana pasada para llamar a los movimientos sociales a defender su victoria en primera vuelta.

El responsable de la empresa Neotec aseguró hoy sobre el avance del voto rural de la noche de los comicios: “Ese análisis no lo he hecho, pero si usted piensa que tenemos el 90 por ciento de las actas recibidas, de las transmitidas eso incluye una muy buena parte rural”, declaró en una entrevista con la red Unitel.

El gerente de Neotec, Marcel Guzmán, se convirtió en el punto de atención después de una entrevista en la cadena internacional CNN, donde reveló detalles de la función del sistema de conteo rápido.

Guzmán reveló también que lo primero que ocurrió antes de la suspensión de transmisión fue que se interrumpió el servicio de internet, hecho que él evidencio, en el edificio donde se realizaba el conteo de actas.

“La noche del domingo, de la elección, lo primero que ocurrió fue que se interrumpió el servicio de internet en el Servicio de Registro Civil que es el lugar donde se hace la verificación de actas. Al interrumpirse el servicio de internet es imposible continuar con la verificación de actas pues se necesita acceder a la nube donde están los servidores que reciben las actas de los teléfonos”, explicó.

Aseguró que interrumpir la transmisión del TREP no es normal y fue una "muy mala decisión".

Finalmente, Guzmán aclaró que la lista de votantes que dieron a la empresa incluyó a inhabilitados, sin embargo “es incorrecto decir que se nos entregó el padrón, nos pasaron una tabla de carnets de identidad con número de mesa”, aclaró.

Tras evidenciar este problema el TSE pidió que la empresa coloque en la página donde se pueden ver los resultados del acta una aclaración "diciendo que están los habilitados y los inhabilitados y que el sistema no sabe quién votó y quién no votó”, señaló anoche.