TSE minimiza revelaciones de Neotec y rechaza vulnerabilidad del sistema de cómputo

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) minimizó hoy las revelaciones del gerente de Neotec, Marcel Guzmán sobre el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y rechazó la vulnerabilidad del cómputo.

El vocal Edgar Gonzales negó que se haya registrado un corte de internet como explicó Guzmán y reiteró que no es posible "un fraude electoral". "Ya no hay necesidad de por qué se cortó (el internet) es puro dice, señores", enfatizó.

El vocal deetalló que cerca de las 20:00 la TREP recibió cerca de 70.000 ataques desde Colombia.

"Tipo 20:00 llama el de la empresa auditora, Ethical Hacking, y el señor Álvaro nos dice que encuentra un IP, que había sido un servidor que no declaró Neotec y a la vez nos indica que hay varios ataques esa noche de Colombia no sé de que estado y no ha sido afectado en nada el cómputo, no hubo ninguna variación", explicó.

Según el TSE Neotec pidió disculpas por esta falla. "No hubo un ataque cibernético, no hubo fallas", dijo la presidenta María Eugenia Choque.

Para Choque el TSE no tiene nada que ocultar.

La presidenta del @TSEBolivia sobre las declaraciones de Neotec: "Nosotros como Tribunal no tenemos nada que ocultar. Decirles a la población boliviana que no es posible que lleguemos a la violencia sobre una falsa información". [EN VIVO] https://t.co/5CWnkGBS7R pic.twitter.com/BzVokJEila — Los Tiempos (@LosTiemposBol) November 1, 2019

Anoche, Marcel Guzmán de Rojas, gerente de la empresa Neotec, que fue la encargada de la supervisión y el apoyo técnico de la TREP en las elecciones del 20 de octubre, aseguró que la decisión de suspender la emisión de resultados de este sistema “fue desastroso” y aseguró que una auditoría deberá resolver si hubo fraude o no.

La vocal Lucy Cruz, cuestionada por haber dado instrucciones a la empresa Neotec para que se paralice la TREP ante un cambio de tendencia, dijo que "los vocales no dan instrucciones, yo no instruí en ningún momento eso", notablemente molesta.

El Órgano electoral hizo un recuento final del cómputo oficial de votos en Bolivia y el exterior con el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se declara con la victoria en las elecciones del 20 de octubre.

El vocal Idelfonso Mamani aprovechó para desestimar la investigación del ingeniero Edgar Villegas.