Vocal designada por Morales cuestionó tendencia de TREP

Lucy Cruz, la vocal designada por el presidente Evo Morales, fue quien observó la noche del 20 de octubre que la tendencia de la votación en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) cambiaba presuntamente a favor de Carlos Mesa, hecho que fue uno de los tres motivos por los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió suspender la publicación de este sistema.

Marcel Guzmán de Rojas, gerente de la empresa Neotec, que fue la encargada de la supervisión y el apoyo técnico de la TREP, reveló en CNN que Cruz hizo esa observación luego de que la Sala Plena lo citara a una reunión y le ordenara la suspensión de la TREP. Esa noche, la TREP dio un resultado al 83%, señalando una segunda vuelta electoral, tendencia que cambió 24 horas después, cuando se restableció.

Guzmán de Rojas ratificó que el TSE no tenía ningún motivo válido para suspender la TREP, y que él se encargó de explicar eso a los vocales, pero decidieron paralizar el sistema sin escuchar las explicaciones.

“Me exponen tres motivos para (suspender la TREP) que uno era un servidor extraño; que no era extraño, era perimetral. Y luego se me dice que cambiaron las tendencias de los resultados en este tiempo, lo cual es

falso, muestro que los resultados avanzan de manera lineal, no hubo inversión de resultados, y (como tercer punto) que observan un tráfico anormal de actas, hubo un tráfico elevado, pero era la hora normal”, explicó.

Consultado por sobre cuál fue ese cambio de tendencia que se observó, Guzman de Rojas dijo que “la inversión de resultados no lo menciona (la presidenta del TSE, María Eugenia) Choque, lo menciona la vocal (Lucy) Cruz, es en esa reunión y ella dice que primero estaba ganando un partido y después gana el otro. Que el MAS estaba ganando y que después empieza a ganar Carlos Mesa, el primer candidato contendiente, pero esa inversión no ocurre, en ese periodo de tiempo siempre estaba encima el MAS y luego Mesa, no hay un cambio de tendencia en ese periodo que ellos puedan justificar de que está ocurriendo los resultados”, dijo.

Explicó que Cruz le dijo que ella estaba viendo en pantalla ese cambio, pero que Neotec tiene todos los datos grabados para comprobar que no fue así. El experto ratificó que la noche de las elecciones se cortó el Internet justo en momentos en que el TSE le ordenó parar el cómputo.

El gerente de Neotec ratificó la versión de que el exvicepresidente del TSE, Antonio Costas, no se encontraba con el resto de la Sala Plena del TSE cuando le ordenaron frenar la TREP.

PADRÓN INCLUYÓ A LOS INHABILITADOS

El TSE incluyó en el padrón de las elecciones a las personas inhabilitadas, lo que sería otro error del Órgano Electoral, según informó Marcel Guzmán de Rojas. Esto explicaría por qué aparecen personas fallecidas como si hubieran votado. “No estaban sólo los habilitados, sino también estaban los inhabilitados. Lamentablemente, lo vimos recién hace unos días y nos dieron como respuesta que coloquemos una aclaración” en la TREP.