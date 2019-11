El líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró hoy, después del cerco de grupos de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que su salida del aeropuerto de El Alto no fue por... Ver más Camacho: No me fui de El Alto por voluntad propia, me sacaron con mentiras

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró hoy que la Policía fue rebasada a las 8:00 por personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que llegaron hasta el aeropuerto de El Alto para... Ver más Romero: Turba que impidió el ingreso de Camacho a La Paz rebasó a la Policía en el aeropuerto

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a través de su cuenta de Twitter, pidió al Gobierno que se garantice la libre circulación del presidente del... Ver más Almagro solicita al Gobierno que garantice la libre circulación de Camacho