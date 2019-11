Murillo: Extraditarán a Montenegro, Tardelli y otros protegidos en el Gobierno de Evo

LA PAZ |

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó hoy que el gobierno de Evo Morales protegió a narcotraficantes al ocultar 14 solicitudes de Brasil para extraditar a Pedro Montenegro Paz y otros implicados en tráfico de drogas. Anunció que dará vía libre a las solicitudes de extradición.

Explicó que la Embajada de Brasil envió una nota al Gobierno boliviano pidiendo una explicación del porqué no atendía las 14 solicitudes de extradición que había realizado y reiteraba que se las de curso.

Murillo dijo que se buscó las solicitudes con números y fechas enviadas por la representación diplomática brasileña, pero no se encontró ninguno de estos documentos enviados en la gestión de Evo Morales.

"Han desaparecido, no hay ninguna, no están los registros y esto es terrible porque la embajada nos ha mandado números, fechas y no hay. Todo esto debería estar registrado en Cancillería y no está. Esto es gravísimo, esto quiere decir que hemos tenido gente que ha estado protegiendo el narcotráfico, esto nos explica hoy día muchas cosas, por eso es que no puedo ocultar esta información", manifestó el Ministro.

Para Murillo esta señal claramente demuestra que en el gobierno de Morales se estaba protegiendo al narcotráfico. Dijo que no es casual que el exmandatario, desde México, dé instrucciones a un dirigente involucrado en tráfico de drogas (Faustino Yucra Yarwi) para que movilice a grupos de personas para cercar las ciudades y dejarlos sin alimento.

Mencionó el pedido de Brasil es para la extradición de Pedro Montenegro Paz, Jesús Einar Lima Lobo Dorado, Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez, Marivaldo Antonio Da Silva detenido con el nombre falso de Mariano Luis Tardelli, Elivelto Gómes Zuculoto, Lidia Cayola Mosquera, Blanca Berrios Miranda, Escandar Yañez Salinas, Luiz Carlos López, Eliseu Schmitt, Henry Sanjinés Valdez, Celso Rodríguez de Mattos, Joelcio Marquez De Souza que usa el nombre falso de Carlos de Jesús y Carlos Roberto de Jesús, Carlos Hernando Gutiérrez Buitrago, Ramiro Condori Aguilar y Gilmar José Bassegio.

El Ministro resaltó que la mayoría de los extraditables es de Brasil, con excepción del cruceño Montenegro Paz, quien es acusado de narcotráfico en Bolivia y Brasil. Refirió que hizo las consultas a la presidenta Jeanine Añez y ella dio el visto bueno para que se proceda a la extradición, cumpliendo las normas establecidas.

"Hemos consultado nosotros, en esta lucha que estamos contra el terrorismo y el narcotráfico, a nuestra Presidenta para proceder a aquello, tenemos el visto bueno para hacerlo como corresponde y hemos pedido a nuestro Ministro de Justicia que agilice el tema para entregar a todos estos ciudadanos extranjeros y un boliviano que están en Bolivia con orden de extradición y por motivos extraños no se los quería tocar", apuntó.

Murillo dijo que el Gobierno transitorio quiere dar una señal clara al país de que este Gobierno luchará contra el terrorismo y el narcotráfico. Informó que la Policía Boliviana realiza seguimiento a las personas que están financiando a grupos irregulares que pretenden llevar al país por el camino del desastre con acciones vandálicas durante movilizaciones. La autoridad destacó que la población se esté dando cuenta del daño que pretenden hacer al país algunos grupos vinculados al narcotráfico.