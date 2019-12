Kaliman: “Cómo puede ser golpe de Estado. No me quedé de Presidente”

El excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman explicó hoy que no podría hablarse de un golpe de Estado, como muchas personas tildan a la situación de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, porque según afirma sus acciones se realizaron en el marco de la ley.

Kaliman asegura que todas sus decisiones se basaron en la Ley Orgánica de las FFAA y la Constitución Política del Estado (CPE). Desde la sugerencia a Morales para que renuncie, hasta la salida de las FFAA a las calles el pasado 11 de noviembre.

“La palabra (sugerir) se encuentra exactamente en la Ley Orgánica de las FFAA que nos permite al Mando Militar, a través del Comandante en Jefe, sugerir a las autoridades correspondientes alguna situación y principalmente si el Estado estaba en peligro. Lo hacemos enmarcados totalmente en lo que es la CPE y principalmente la Ley Orgánica de las FFAA”, explicó Kaliman en una entrevista con radio Fides.

Al ser consultado sobre el “golpe de Estado”, aseguró que no existió tal situación.

“Cómo puede ser un golpe de estado si, solo hicimos una declaración, no saque soldados, ni tanques, no me fui al palacio. Yo no me he quedado de Presidente, nadie que sea militar se ha quedado de presidente”, expresó.

Sobre la salida de militares a las calles para resguardar el orden y la paz en el país, aseguró que se siguieron los procesos legales y respetando la CPE con el único fin de restablecer el orden en el país y proteger la democracia.

“El Presidente había renunciado, no había nadie a la cabeza. La ley dice que las FFAA pueden salir a realizar el control público apoyando a la Policía, previa disposición superior y en caso que la Policía haya sido rebasada. Ahí entra el (consenso) del Estado Mayor y se indica que hay que salir para evitar muertes, enfrentamientos”, indicó.

Al ser cuestionado sobre la denuncia en su contra por incumpliendo de deberes, aseguró que se defenderá en el caso ya que considera que dicha denuncia es errónea.

“Yo nunca he incumplido mis deberes”, indicó nombrando acciones como la defensa en Challapata, la activación del plan Sebastián Pagador. “Hemos sido parte de mantener la democracia y principalmente la unión de los bolivianos”.

“Ahora quieren meterme juicio, estamos listos para defendernos, vamos a ir a donde nos convoquen, hice lo que tenía que hacer. La patria y la historia algún día nos reconocerá, pero en estos momentos también vamos a saber defendernos en el marco legal”, concluyó.