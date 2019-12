Pumari habría pedido $us 250.000 y control de dos aduanas para ser candidato a la Vicepresidencia, según audio

Según un audio difundido hoy, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, habría pedido al excívico cruceño, Luis Fernando Camacho, 250.000 dólares y el control de las Aduanas de Potosí y Oruro para acompañarlo como candidato a la Vicepresidencia en las próximas elecciones.

El pasado martes se llevó adelante una reunión en Santa Cruz, donde presuntamente Camacho, le dice a Pumari que estaría "pagado por una candidatura" al acceder a sus peticiones, según la grabación publicada por el canal Gigavisión en su programa Detràs de la Verdad,

“Estoy pagando prácticamente por una candidatura, cuando hablamos de los $us. 250.000 y no es correcto, cuando hablamos de las aduana, no es mi gobierno y te lo dije”; sostiene el ex líder cívico en la conversación.

En la supuesta conversación, Pumari responde: "No ha sido condicionamiento, era tener la logística necesaria para poder movilizarnos y así asumir la responsabilidad. El tema de la Aduana es por simple responsabilidad de Potosí, nada más, no hemos negociado en ningún momento ministerios".

En la réplica Camacho llama al líder cívico como "Marquito" y le explica que decide ir solo a las elecciones por su conciencia. "Entonces yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo con quien quiera ir ¿ya Marquito? con apoyo, con su directorio o con quien usted vea; pero aunque sea la certidumbre del país, yo no puedo con mi conciencia, porque he hecho todo lo correcto y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir"

La grabación sale a la luz después de que ayer el exlíder cruceño decidió postular a la Presidencia sin el acompañamiento del potosino. Posteriormente durante la jornada se vivió un cruce de declaraciones en el que Pumari reacciona "sorprendido" que la determinación de Camacho: “pateó el tablero”, a lo que el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz responde que Pumari miente.

En la noche un consejo consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió que Pumari se postule en las próximas elecciones como candidato presidencial.

De acuerdo a la carta de quien devela el audio, Pumari había aceptado hace más de dos semanas ser candidato a la vicepresidencia junto a Camacho, y que "solo era una cuestión de tiempo" para poder convencer a todos sus directores de Comcipo para que lo apoyaran.

La carta asegura que Camacho "lo descubrió delante de ocho personas, de todas sus mentiras, incluyendo la de la vicepresidencia que todos lo apoyábamos, habíamos creído que él iba a la presidencia y Camacho a la vicepresidencia", se lee. El autor de la carta asegura ser