Agrupación de Percy Fernández pide apoyar a Camacho en las elecciones

La jefa de campaña de la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos (SPT), Angélica Sosa, afirmó que ese frente político, del cual es líder el alcalde cruceño Percy Fernández, determinó apoyar al candidato Fernando Camacho.

"Nuestra fuerza y apoyo a nuestros candidatos (Luis Fernando Camacho y Marco Pumari) que hoy significan la paz para Bolivia. Pidiendo a Dios, pidiendo la reflexión del pueblo boliviano que tengamos la capacidad de hacer un frene único", manifestó Sosa.

Sobre las elecciones sub-nacionales, Sosa no descartó presentarse como candidata, pero aclaró que la decisión tiene que ser tomada por el partido.

"Estoy preparada. Les he dicho que desde abajo he trabajo en el gobierno municipal. Empecé como Jefa de área, tengo mucho conocimiento, tengo amor, tengo pasión y donde me toque estar y donde me elijan, prácticamente ahí estaré", manifestó.