MNR y Camacho firman preacuerdo para las elecciones

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) firmó un preacuerdo con el candidato presidencial Luis Fernando Camacho para que el cruceño y su acompañante Marco Pumari utilicen esa sigla en las elecciones generales del 3 de mayo, según el subjefe del partido rosado, Johnny Torrez.

“Creemos que los políticos no pueden seguir equivocándose. (…) Hay que armar un bloque lo más grande posible, no me atrevo a hablar de un bloque único, pero sí de una alianza posible, unión posible, lo más grande que se pueda dar”, dijo al diario El País de Tarija Johnny Torrez, quien también es presidente del MNR de ese departamento.

Sin embargo, el presidente del partido, Luis Eduardo Siles, dijo que el MNR “no dará la sigla” a nadie, y aseguró que todo se definirá en un “Comando Nacional” que se reunirá en Cochabamba el próximo martes 21.

El pasado 1 de diciembre, Camacho firmó un acuerdo preliminar con el MNR, en el que se establece que ese frente respalda su postulación. Sin embargo, Pumari cuestionó ese acercamiento, señalando que “hay sumas que restan” y aconsejando buscar a organizaciones ciudadanas antes que partidos políticos.