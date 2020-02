Veltzé califica de inoportuno y poco profesional el comunicado de la Cancillería sobre el Silala

LA PAZ |

El exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó hoy que el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado, diera a conocer información sobre la contramemoría de la demanda interpuesta por Chile a Bolivia, por las aguas del Silala, fue inoportuna y poco profesional.

"Estas revelaciones del contenido de la memoria boliviana resultan inoportunas y sobre todo muy poco profesionales. Yo no creo que en un comunicado de media página se pueda revelar lo que Bolivia ha trabajado durante años, varias entregas de memorias, contramemorias y docenas de anexos y miles de folios (...) Lo que sostiene la cancillería no nos hace bien", manifestó Veltzé en AM de radio Fides.

Bolivia asumió, la demanda de Chile en Corte de La Haya, de manera responsable porque sus argumentos están fundamentados en estudios científicos que fueron producidos con mucho costo y explicó que por primera vez se trabajó para determinar qué exactamente significa el tema de las aguas del Silala para Bolivia.

Es por eso que el tema delos intereses nacionales ante la CIJ debe tener mayor respeto y las partes involucradas deben regirse a las normas establecidos en el mismo; en ese sentido, la Cancillería boliviana omitió "el Artículo 53 del Reglamento de la Corte establece que las memorias de las partes están en la reserva y solo se puede hacer pública cuando las partes accedan o se inicien las audiencias orales", manifestó Veltzé.

"Yo no puedo entrar en ese debate reduccionista que plantea el comunicado de la señora Longaric para decir se ha dicho o no se ha dicho. Lo que yo puedo referir es lo siguiente: Es fundamental dar transparencia a este tema y hay que abrir las informaciones, no solamente en una línea, como es el comunicado, sino dar toda la dimensión que tiene", sostuvo.

Mostró su disposición para acudir al llamado de cualquier autoridad para explicar el tema de las aguas del Silala en relación a los horarios que dispone la exautoridad. Sin embargo, aclaró que como exagente tiene la obligación constitucional de no revelar contenidos de la contramemoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió el jueves dos comunicados en donde revela que parte de las aguas del Silala son de cause internacional y explican que esa información fue hallada en la contramemoría presentada por Bolivia a la CIJ.