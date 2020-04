Gobierno reclama a Argentina por las expresiones de Evo Morales

La canciller Karen Longaric informó hoy que se ha enviado una nota al Gobierno de Argentina, para hacer una representación "categórica" respecto a las expresiones que considera de "carácter político" de parte de Evo Morales, quien se encuentra refugiado en ese país.

"Hoy día se ha enviado una nota al Gobierno argentino, a la Cancillería argentina, haciendo una representación muy clara, categórica, pero también muy respetuosa, de la sorpresa que tiene el Gobierno de Bolivia por el hecho de que una persona que tiene la condición de asilado, de refugiado, aún no sabemos cuál es el estatus que tiene el señor Morales, cómo puede estar expresándose de temas de carácter político y también temas que comprometen la seguridad del país", dijo Longaric en conferencia de prensa.

La Canciller se pronunció después de una serie de publicaciones en redes sociales que hizo Morales, en las que criticó al Gobierno por la gestión de la crisis por el coronavirus y, además, propuso usar la Casa Grande del Pueblo para la cuarentena de repatriados y vender los aviones y helicópteros para comprar alimentos.

Longaric dijo que "no vale la pena" comentar los "consejos" de Evo Morales. "No está en la mejor posición ni nunca lo estuvo de dar consejos a nadie. Él debía aplicar sus consejos cuando era presidente y no lo hizo", argumentó.

Agregó que Morales dejó al país una infraestructura de salud "desastrosa", ante lo cual el actual Gobierno "está haciendo sacrificios tremendos para poder sobrellevar esta crisis".