Murillo anuncia querellas penales por la expulsión de Policías del trópico y acusa a Evo

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció hoy querellas penales debido la expulsión de la Policía en el trópico de Cochabamba por parte de pobladores del municipio de Shinahota, que incluso agredieron a los efectivos.

La autoridad acusó al expresidente Evo Morales de estar detrás de este hecho. “Es un hombre que se alimenta con la muerte, que se alimenta con la violencia, toda la vida lo ha hecho y lo sigue haciendo”, dijo.

“Vamos a tomar las acciones legales necesarias contra estos delincuentes, porque estos no son políticos, no son ciudadanos de bien, son delincuentes. Primero han arriesgado a su población y han querido flagelar policías, no lo vamos a permitir. El comandante nacional de la Policía se está querellando y he ordenado que el Ministerio de Gobierno haga las denuncias correspondientes penales”, manifestó Romero.

Asimismo, dijo que los dirigentes que impulsaron “en radios y conferencias de prensa” el desalojo y la agresión a la Policía serán investigados y procesados por la justicia.

Por otro lado, aseguró que en toda la región del trópico de Cochabamba se realizarán patrullajes conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Vamos a seguir trabajando en las patrullas conjuntas, los dirigentes masistas y los dirigentes cocaleros más algunos alcaldes, buscan la confrontación. Militares hay en todo el Chapare, policías también, antinarcóticos también. No vamos a ir a la confrontación, no vamos a seguir ese juego”, agregó Murillo.

Los policías que fueron expulsados ayer por más de un centenar de pobladores del municipio de Shinahota fueron refugiados en el cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) ubicado en Chimoré y se analiza su evacuación del trópico de Cochabamba vía aérea.