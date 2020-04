Gobierno admite bajo número de pruebas de Covid-19 en medio de crecientes críticas

En medio de crecientes críticas sobre el bajo número de pruebas para detectar los casos de coronavirus, el Gobierno admitió que en los 40 días que lleva la pandemia en el país se realizaron apenas 3.900 tests.







"Hasta el día de ayer hemos llegado a 3.900 pruebas. El número es bajo. No podemos compararnos con países que han hecho mucho más pruebas, por solamente el hecho de que no teníamos las pruebas", dijo hoy el ministro de Salud, Marcelo Navajas, en teleconferencia.







La autoridad explicó que el Gobierno procedió a la compra de kits de diagnóstico que están por llegar al país y que permitirán realizar 1.300 tests por día cuando estén montados los respectivos laboratorios.







"Nadie está tratando de mezquinar una prueba. Al que necesita se le hace, pero para nadie es desconocido que no se puede desperdiciar pruebas porque están en camino", acotó Navajas.







Las críticas al Gobierno surgieron después de que el Ministerio de Salud emitiera un instructivo para racionalizar las pruebas, recomendación que después fue matizada por las autoridades.







Con 520 contagios y 32 decesos, Bolivia es uno de los países de la región que menores casos reporta, por lo que las escasas pruebas realizadas ponen en duda esas cifras.







El primer caso en Bolivia apareció el 10 de marzo, tras lo cual se fue endureciendo el aislamiento social hasta aprobarse una cuarentena total que lleva 40 días.