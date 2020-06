Santos Ramírez apunta a García Linera y Quintana de organizar el asesinato de O’connor

A más de 10 años del caso, Santos Ramírez, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS), apunta al exvicepresidente Álvaro García Liner y al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como organizadores del asesinato del empresario Jorge O’Connor en enero de 2009.

“Yo estoy seguro y convencido que es la muerte que organizan Álvaro, Juan Ramón, en ese entonces.”, señaló Ramírez en entrevista con John Arandia en su programa AM, en radio Fides.

El expresidente de YPFB añadió que uno de los implicados en el asesinato le confesó que tres peruanos y cuatro bolivianos fueron contratado para asesinar a dos o tres personas. Dando a entender que realidad no fue sólo un asaltado planeado un día antes, como señala la acusación.

Según la denuncia del caso, dos cuñados de Ramírez iban a recibir de O’Connor una coima de 450 mil dólares, destinada a él, por haber adjudicado la construcción de la Planta Separadora de Líquidos a la empresa Catler Uniservice. O’Connor fue asesinado por una banda de delincuentes cuando trasladaba el dinero.

El expresidente de YPFB también manifestó que los Fiscales y jueces le revelaron que estaban presionados y amenazados para ir contra él.

Ramírez señaló que se lo acusó del caso de corrupción tras que el expresidente Evo Morales creyera que Ramírez iba a presentarse como candidato del MAS para las elecciones generales del 2009.

Según el relato del exsenador, habrían montado una imagen de él con guirnaldas y proclamándose candidato, y la fotografía se habría mostrado a Morales.

Ramírez señaló que una secretaria de Palacio le dijo: “Hermano Santos han hecho aparecer una foto, con guirnaldas, donde tú te estás proclamando como candidato 2009. Eso le han entregado al hermano Evo y por eso el hermano Evo ha pensado que tú lo has querido tumbar a él”.

El exsenador también expresó que fue obligado por Morales a tomar el cargo en la presidencia de YPFB, en 2008, haciendo que deje su puesto de presidente de Senado.

“Yo me sentía bien porque era presidente de la Cámara de Senadores y era jefe de la bancada del MAS, por lo tanto yo me sentía bien, yo me sentía una especie de portavoz del MAS”, expresó.

El expresidente de YPFB señaló que Morales actuó bajo la influencia de un palaciego (conformado por García Linera, Quintana, entre otros ministros), que habría asilado al exmandatario de otros dirigentes.

Ramírez pasó más una década en cárcel de San Pedro por el caso de corrupción.